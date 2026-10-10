Desafío matemático: una mente brillante lo resuelve en menos de 10 segundos

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 15 × 5 - 60 ÷ 6 + (6 + 13) × 6.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 15 × 5 - 60 ÷ 6 + (6 + 13) × 6.
La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.
La suma entre paréntesis se resuelve antes de multiplicar.
6 + 13 = 19
La expresión queda así: 15 × 5 - 60 ÷ 6 + 19 × 6
Se resuelven las operaciones de prioridad media antes de sumar o restar.
15 × 5 = 75 | 60 ÷ 6 = 10 | 19 × 6 = 114
La expresión queda así: 75 - 10 + 114
Ahora sí se completa el cálculo linealmente.
75 - 10 = 65 |
65 + 114 = (?)
El error más común es empezar a sumar y restar desde el primer número sin resolver antes paréntesis y multiplicaciones. Por eso, este juego funciona como un buen entrenamiento para la concentración: obliga a frenar un segundo, ordenar la información y aplicar la regla correcta antes de responder.