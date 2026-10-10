Desafío matemático: una mente brillante lo resuelve en menos de 10 segundos

6 + 13 = 19

La expresión queda así: 15 × 5 - 60 ÷ 6 + 19 × 6

2) Multiplicación y división

Se resuelven las operaciones de prioridad media antes de sumar o restar.

15 × 5 = 75 | 60 ÷ 6 = 10 | 19 × 6 = 114

La expresión queda así: 75 - 10 + 114

3) Sumas y restas

Ahora sí se completa el cálculo linealmente.

75 - 10 = 65 |

65 + 114 = (?)

Resultado final: 179

El error más común es empezar a sumar y restar desde el primer número sin resolver antes paréntesis y multiplicaciones. Por eso, este juego funciona como un buen entrenamiento para la concentración: obliga a frenar un segundo, ordenar la información y aplicar la regla correcta antes de responder.