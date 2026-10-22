Desafío matemático: la complicada cuenta que pocos resuelven

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 34 + 6 × (14 + 7) - 8 × 7 + 15.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 34 + 6 × (14 + 7) - 8 × 7 + 15.
La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.
La suma encerrada entre paréntesis tiene prioridad.
14 + 7 = 21
La expresión queda así: 34 + 6 × 21 - 8 × 7 + 15
Antes de sumar y restar, se resuelven las dos multiplicaciones.
6 × 21 = 126 | 8 × 7 = 56
La expresión queda así: 34 + 126 - 56 + 15
Finalmente se opera en orden de aparición.
34 + 126 = 160 |
160 - 56 = 104 |
104 + 15 = ?
El error más común es empezar a sumar y restar desde el primer número sin resolver antes paréntesis y multiplicaciones. Por eso, este tipo de juego funciona como un buen entrenamiento: obliga a frenar un segundo, observar la estructura de la cuenta y ejercitar el cálculo con una lógica simple pero precisa.