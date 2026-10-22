Desafío matemático: la complicada cuenta que pocos resuelven

14 + 7 = 21

La expresión queda así: 34 + 6 × 21 - 8 × 7 + 15

2) Multiplicaciones

Antes de sumar y restar, se resuelven las dos multiplicaciones.

6 × 21 = 126 | 8 × 7 = 56

La expresión queda así: 34 + 126 - 56 + 15

3) Sumas y restas

Finalmente se opera en orden de aparición.

34 + 126 = 160 |

160 - 56 = 104 |

104 + 15 = ?

Resultado final: 119

El error más común es empezar a sumar y restar desde el primer número sin resolver antes paréntesis y multiplicaciones. Por eso, este tipo de juego funciona como un buen entrenamiento: obliga a frenar un segundo, observar la estructura de la cuenta y ejercitar el cálculo con una lógica simple pero precisa.