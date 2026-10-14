Desafío matemático: muy pocos lo resuelven antes de los 10 segundos

12 + 11 = 23

La expresión queda así: 19 × 9 - 45 ÷ 5 + 23 × 5

2) Multiplicación y división

Se resuelven las operaciones de prioridad media antes de sumar o restar.

19 × 9 = 171 | 45 ÷ 5 = 9 | 23 × 5 = 115

La expresión queda así: 171 - 9 + 115

3) Sumas y restas

Ahora sí se completa el cálculo linealmente.

171 - 9 = 162 |

162 + 115 = ?

Resultado final: 277

El error más común es empezar a sumar y restar desde el primer número sin resolver antes paréntesis y multiplicaciones. Por eso, este tipo de reto funciona como un juego rápido para entrenar concentración, memoria de trabajo y precisión al calcular.