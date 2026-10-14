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Desafío matemático: muy pocos lo resuelven antes de los 10 segundos

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 19 × 9 - 45 ÷ 5 + (12 + 11) × 5.

Leé también Desafío matemático: una mente brillante lo resuelve en menos de 10 segundos
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.

Desafío matemático: cómo resolver la cuenta paso a paso

1) Paréntesis

La suma entre paréntesis se resuelve antes de multiplicar.

Imagen de pizarra para Desafío Matemático: esta cuenta con paréntesis depende de el primer paso

12 + 11 = 23

La expresión queda así: 19 × 9 - 45 ÷ 5 + 23 × 5

2) Multiplicación y división

Se resuelven las operaciones de prioridad media antes de sumar o restar.

19 × 9 = 171 | 45 ÷ 5 = 9 | 23 × 5 = 115

La expresión queda así: 171 - 9 + 115

3) Sumas y restas

Ahora sí se completa el cálculo linealmente.

171 - 9 = 162 |

162 + 115 = ?

Resultado final: 277

El error más común es empezar a sumar y restar desde el primer número sin resolver antes paréntesis y multiplicaciones. Por eso, este tipo de reto funciona como un juego rápido para entrenar concentración, memoria de trabajo y precisión al calcular.

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