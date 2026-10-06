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Desafío matemático: la cuenta parece sencilla, pero muchos erran el resultado

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 21 × 9 + 15 + 23 - (10 + 6) + 55.

Leé también Desafío matemático: ¿lo podés resolver en menos de 10 segundos?
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.

Desafío matemático: cómo resolver la cuenta paso a paso

Imagen de pizarra para Desafío Matemático: el desafío está en el orden de la cuenta

1) Paréntesis

Se empieza por la operación encerrada entre paréntesis.

10 + 6 = 16

La expresión queda así: 21 × 9 + 15 + 23 - 16 + 55

2) Multiplicación

Después se resuelve la multiplicación pendiente.

21 × 9 = 189

La expresión queda así: 189 + 15 + 23 - 16 + 55

3) Sumas y restas

Por último, se avanza de izquierda a derecha.

189 + 15 = 204 |

204 + 23 = 227 |

227 - 16 = 211 |

211 + 55 = (?)

Resultado final: 266

El error más común aparece cuando se trata toda la cuenta como si tuviera una sola prioridad. En este tipo de juego, frenar un segundo para ordenar los pasos puede cambiar por completo la respuesta. Además de entretener, estos desafíos ayudan a entrenar la concentración, la memoria de trabajo y la agilidad mental.

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