Desafío matemático: la cuenta parece sencilla, pero muchos erran el resultado

10 + 6 = 16

La expresión queda así: 21 × 9 + 15 + 23 - 16 + 55

2) Multiplicación

Después se resuelve la multiplicación pendiente.

21 × 9 = 189

La expresión queda así: 189 + 15 + 23 - 16 + 55

3) Sumas y restas

Por último, se avanza de izquierda a derecha.

189 + 15 = 204 |

204 + 23 = 227 |

227 - 16 = 211 |

211 + 55 = (?)

Resultado final: 266

El error más común aparece cuando se trata toda la cuenta como si tuviera una sola prioridad. En este tipo de juego, frenar un segundo para ordenar los pasos puede cambiar por completo la respuesta. Además de entretener, estos desafíos ayudan a entrenar la concentración, la memoria de trabajo y la agilidad mental.