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Desafío PEMDAS

Desafío matemático: una mente brillante lo resuelve en menos de 10 segundos

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: (8 + 8)² - 5 × 5 + 24.

Leé también Desafío matemático: casi nadie lo resuelve antes de los 10 segundos
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.

Desafío matemático: cómo resolver la cuenta paso a paso

1) Paréntesis

Primero se resuelve la suma dentro del paréntesis.

8 + 8 = 16

La expresión queda así: 16² - 5 × 5 + 24

2) Potencia

Luego se calcula la potencia.

16² = 256

La expresión queda así: 256 - 5 × 5 + 24

3) Multiplicación

La multiplicación se resuelve antes de la suma final.

5 × 5 = 25

La expresión queda así: 256 - 25 + 24

4) Sumas y restas

El cierre se hace respetando el orden de aparición.

256 - 25 = 231 |

231 + 24 = (?)

Imagen de pizarra para Desafío Matemático: este juego numérico depende de la clave inicial

Resultado final: 255

La trampa está en resolver por impulso y no por jerarquía matemática. En este tipo de reto, empezar por donde no corresponde puede llevar a otro número aunque todos los cálculos parciales parezcan correctos. Por eso, estos juegos son una forma simple y entretenida de entrenar atención, memoria de trabajo y razonamiento rápido.

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