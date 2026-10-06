Desafío matemático: una mente brillante lo resuelve en menos de 10 segundos

8 + 8 = 16

La expresión queda así: 16² - 5 × 5 + 24

2) Potencia

Luego se calcula la potencia.

16² = 256

La expresión queda así: 256 - 5 × 5 + 24

3) Multiplicación

La multiplicación se resuelve antes de la suma final.

5 × 5 = 25

La expresión queda así: 256 - 25 + 24

4) Sumas y restas

El cierre se hace respetando el orden de aparición.

256 - 25 = 231 |

231 + 24 = (?)

Resultado final: 255

La trampa está en resolver por impulso y no por jerarquía matemática. En este tipo de reto, empezar por donde no corresponde puede llevar a otro número aunque todos los cálculos parciales parezcan correctos. Por eso, estos juegos son una forma simple y entretenida de entrenar atención, memoria de trabajo y razonamiento rápido.