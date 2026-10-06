Desafío matemático: una mente brillante lo resuelve en menos de 10 segundos

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: (8 + 8)² - 5 × 5 + 24.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: (8 + 8)² - 5 × 5 + 24.
La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.
Primero se resuelve la suma dentro del paréntesis.
8 + 8 = 16
La expresión queda así: 16² - 5 × 5 + 24
Luego se calcula la potencia.
16² = 256
La expresión queda así: 256 - 5 × 5 + 24
La multiplicación se resuelve antes de la suma final.
5 × 5 = 25
La expresión queda así: 256 - 25 + 24
El cierre se hace respetando el orden de aparición.
256 - 25 = 231 |
231 + 24 = (?)
La trampa está en resolver por impulso y no por jerarquía matemática. En este tipo de reto, empezar por donde no corresponde puede llevar a otro número aunque todos los cálculos parciales parezcan correctos. Por eso, estos juegos son una forma simple y entretenida de entrenar atención, memoria de trabajo y razonamiento rápido.