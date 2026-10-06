Desafío matemático: ¿lo podés resolver en menos de 10 segundos?

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 18 + 4 × (6 + 13) - 9 × 5 + 40.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 18 + 4 × (6 + 13) - 9 × 5 + 40.
La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.
La suma encerrada entre paréntesis tiene prioridad.
6 + 13 = 19
La expresión queda así: 18 + 4 × 19 - 9 × 5 + 40
Antes de sumar y restar, se resuelven las dos multiplicaciones.
4 × 19 = 76 | 9 × 5 = 45
La expresión queda así: 18 + 76 - 45 + 40
Finalmente se opera en orden de aparición.
18 + 76 = 94 |
94 - 45 = 49 |
49 + 40 = (?)
El error más común es empezar a sumar y restar desde el primer número sin resolver antes paréntesis y multiplicaciones. Por eso, este tipo de reto funciona como un juego breve pero útil: entrena la concentración, obliga a revisar cada paso y ayuda a reforzar una regla básica que cambia por completo el resultado de una cuenta.