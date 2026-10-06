Desafío matemático: ¿lo podés resolver en menos de 10 segundos?

6 + 13 = 19

La expresión queda así: 18 + 4 × 19 - 9 × 5 + 40

2) Multiplicaciones

Antes de sumar y restar, se resuelven las dos multiplicaciones.

4 × 19 = 76 | 9 × 5 = 45

La expresión queda así: 18 + 76 - 45 + 40

3) Sumas y restas

Finalmente se opera en orden de aparición.

18 + 76 = 94 |

94 - 45 = 49 |

49 + 40 = (?)

Resultado final: 89

El error más común es empezar a sumar y restar desde el primer número sin resolver antes paréntesis y multiplicaciones. Por eso, este tipo de reto funciona como un juego breve pero útil: entrena la concentración, obliga a revisar cada paso y ayuda a reforzar una regla básica que cambia por completo el resultado de una cuenta.