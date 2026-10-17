Desafío matemático: la cuenta que sorprende a muchos

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 5 × (14 + 9) - 4 × (25 - 15) + 28.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 5 × (14 + 9) - 4 × (25 - 15) + 28.
La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.
Se resuelven los dos paréntesis antes de multiplicar.
14 + 9 = 23 | 25 - 15 = 10
La expresión queda así: 5 × 23 - 4 × 10 + 28
Luego se calculan las multiplicaciones pendientes.
5 × 23 = 115 | 4 × 10 = 40
La expresión queda así: 115 - 40 + 28
Finalmente se completa la cuenta de izquierda a derecha.
115 - 40 = 75 |
75 + 28 = ?
La trampa de esta cuenta está en resolver por impulso y no por jerarquía matemática. Si alguien empieza a operar sin atender los paréntesis o se saltea las multiplicaciones, puede terminar con un número distinto. Este tipo de juego sirve para entrenar la concentración, repasar reglas básicas y mantener activa la agilidad mental de una manera simple y entretenida.