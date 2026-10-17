Desafío matemático: la cuenta que sorprende a muchos

14 + 9 = 23 | 25 - 15 = 10

La expresión queda así: 5 × 23 - 4 × 10 + 28

2) Multiplicaciones

Luego se calculan las multiplicaciones pendientes.

5 × 23 = 115 | 4 × 10 = 40

La expresión queda así: 115 - 40 + 28

3) Sumas y restas

Finalmente se completa la cuenta de izquierda a derecha.

115 - 40 = 75 |

75 + 28 = ?

Resultado final: 103

La trampa de esta cuenta está en resolver por impulso y no por jerarquía matemática. Si alguien empieza a operar sin atender los paréntesis o se saltea las multiplicaciones, puede terminar con un número distinto. Este tipo de juego sirve para entrenar la concentración, repasar reglas básicas y mantener activa la agilidad mental de una manera simple y entretenida.