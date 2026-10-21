Desafío matemático: ¿lo podés resolver en menos de 10 segundos?

27 + 9 = 36

La expresión queda así: 36 × 3 - 40 ÷ 5 + 23

2) Multiplicación y división

Luego se resuelven multiplicación y división antes de sumar o restar.

36 × 3 = 108 | 40 ÷ 5 = 8

La expresión queda así: 108 - 8 + 23

3) Sumas y restas

El cierre se hace de izquierda a derecha.

108 - 8 = 100 |

100 + 23 = ?

Resultado final: 123

El error común suele aparecer cuando se ignoran los paréntesis o cuando se deja la multiplicación para el final. Este tipo de juego ayuda a entrenar la concentración, repasar reglas básicas y detectar detalles que, en una cuenta breve, pueden cambiar toda la respuesta.