Desafío matemático: ¿lo podés resolver en menos de 10 segundos?

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: (27 + 9) × 3 - 40 ÷ 5 + 23
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: (27 + 9) × 3 - 40 ÷ 5 + 23
La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.
Primero se resuelve la suma dentro del paréntesis.
27 + 9 = 36
La expresión queda así: 36 × 3 - 40 ÷ 5 + 23
Luego se resuelven multiplicación y división antes de sumar o restar.
36 × 3 = 108 | 40 ÷ 5 = 8
La expresión queda así: 108 - 8 + 23
El cierre se hace de izquierda a derecha.
108 - 8 = 100 |
100 + 23 = ?
El error común suele aparecer cuando se ignoran los paréntesis o cuando se deja la multiplicación para el final. Este tipo de juego ayuda a entrenar la concentración, repasar reglas básicas y detectar detalles que, en una cuenta breve, pueden cambiar toda la respuesta.