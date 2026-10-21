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Desafío matemático: ¿lo podés resolver en menos de 10 segundos?

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: (27 + 9) × 3 - 40 ÷ 5 + 23

Leé también Desafío matemático: casi nadie lo resuelve antes de los 10 segundos
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.

Desafío matemático: cómo resolver la cuenta paso a paso

1) Paréntesis

Primero se resuelve la suma dentro del paréntesis.

27 + 9 = 36

La expresión queda así: 36 × 3 - 40 ÷ 5 + 23

2) Multiplicación y división

Luego se resuelven multiplicación y división antes de sumar o restar.

36 × 3 = 108 | 40 ÷ 5 = 8

La expresión queda así: 108 - 8 + 23

3) Sumas y restas

El cierre se hace de izquierda a derecha.

108 - 8 = 100 |

100 + 23 = ?

Imagen de pizarra para Desafío Matemático: esta cuenta con paréntesis para resolver sin mirar la respuesta

Resultado final: 123

El error común suele aparecer cuando se ignoran los paréntesis o cuando se deja la multiplicación para el final. Este tipo de juego ayuda a entrenar la concentración, repasar reglas básicas y detectar detalles que, en una cuenta breve, pueden cambiar toda la respuesta.

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