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Desafío matemático: muy pocos lo resuelven antes de los 10 segundos

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 34 + 3 × (16 + 13) - 6 × 5 + 35.

Leé también Desafío Matemático: no podés tardar más de 10 segundos en resolverlo
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.

Desafío matemático: cómo resolver la cuenta paso a paso

1) Paréntesis

La suma encerrada entre paréntesis tiene prioridad.

16 + 13 = 29

La expresión queda así: 34 + 3 × 29 - 6 × 5 + 35

2) Multiplicaciones

Antes de sumar y restar, se resuelven las dos multiplicaciones.

3 × 29 = 87 | 6 × 5 = 30

La expresión queda así: 34 + 87 - 30 + 35

3) Sumas y restas

Finalmente se opera en orden de aparición.

34 + 87 = 121 |

121 - 30 = 91 |

91 + 35 = ?

Imagen de pizarra para Desafío Matemático: esta cuenta con paréntesis desafía tu atención

Resultado final: 126

El error más común es empezar a sumar y restar desde el primer número sin resolver antes paréntesis y multiplicaciones. Por eso este juego funciona tan bien como entrenamiento mental: obliga a frenar un segundo, mirar la estructura completa de la cuenta y aplicar una regla simple que cambia por completo el camino hacia la respuesta correcta.

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