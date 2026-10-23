Desafío matemático: muy pocos lo resuelven antes de los 10 segundos

16 + 13 = 29

La expresión queda así: 34 + 3 × 29 - 6 × 5 + 35

2) Multiplicaciones

Antes de sumar y restar, se resuelven las dos multiplicaciones.

3 × 29 = 87 | 6 × 5 = 30

La expresión queda así: 34 + 87 - 30 + 35

3) Sumas y restas

Finalmente se opera en orden de aparición.

34 + 87 = 121 |

121 - 30 = 91 |

91 + 35 = ?

Resultado final: 126

El error más común es empezar a sumar y restar desde el primer número sin resolver antes paréntesis y multiplicaciones. Por eso este juego funciona tan bien como entrenamiento mental: obliga a frenar un segundo, mirar la estructura completa de la cuenta y aplicar una regla simple que cambia por completo el camino hacia la respuesta correcta.