Desafío matemático: muy pocos lo resuelven antes de los 10 segundos

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 34 + 3 × (16 + 13) - 6 × 5 + 35.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 34 + 3 × (16 + 13) - 6 × 5 + 35.
La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.
La suma encerrada entre paréntesis tiene prioridad.
16 + 13 = 29
La expresión queda así: 34 + 3 × 29 - 6 × 5 + 35
Antes de sumar y restar, se resuelven las dos multiplicaciones.
3 × 29 = 87 | 6 × 5 = 30
La expresión queda así: 34 + 87 - 30 + 35
Finalmente se opera en orden de aparición.
34 + 87 = 121 |
121 - 30 = 91 |
91 + 35 = ?
El error más común es empezar a sumar y restar desde el primer número sin resolver antes paréntesis y multiplicaciones. Por eso este juego funciona tan bien como entrenamiento mental: obliga a frenar un segundo, mirar la estructura completa de la cuenta y aplicar una regla simple que cambia por completo el camino hacia la respuesta correcta.