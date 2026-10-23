Desafío Matemático: no podés tardar más de 10 segundos en resolverlo

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 6 × (18 + 13) - 6 × (22 - 13) + 28.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 6 × (18 + 13) - 6 × (22 - 13) + 28.
La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.
Se resuelven los dos paréntesis antes de multiplicar.
18 + 13 = 31 | 22 - 13 = 9
La expresión queda así: 6 × 31 - 6 × 9 + 28
Luego se calculan las multiplicaciones pendientes.
6 × 31 = 186 | 6 × 9 = 54
La expresión queda así: 186 - 54 + 28
Finalmente se completa la cuenta de izquierda a derecha.
186 - 54 = 132 |
132 + 28 = ?
Muchos fallan porque tratan toda la cuenta como si tuviera una sola prioridad. En realidad, el punto clave está en atender primero los paréntesis y después las multiplicaciones, antes de cerrar con las sumas y restas. Estos desafíos funcionan como un entrenamiento breve y entretenido: obligan a frenar, observar el detalle y comprobar cada paso antes de responder.