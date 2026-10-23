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Desafío Matemático: no podés tardar más de 10 segundos en resolverlo

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 6 × (18 + 13) - 6 × (22 - 13) + 28.

Leé también Desafío matemático: una mente brillante lo resuelve en menos de 10 segundos
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.

Desafío matemático: cómo resolver la cuenta paso a paso

Imagen de pizarra para Desafío Matemático: este cálculo con paréntesis puede sorprenderte al resolver

1) Paréntesis

Se resuelven los dos paréntesis antes de multiplicar.

18 + 13 = 31 | 22 - 13 = 9

La expresión queda así: 6 × 31 - 6 × 9 + 28

2) Multiplicaciones

Luego se calculan las multiplicaciones pendientes.

6 × 31 = 186 | 6 × 9 = 54

La expresión queda así: 186 - 54 + 28

3) Sumas y restas

Finalmente se completa la cuenta de izquierda a derecha.

186 - 54 = 132 |

132 + 28 = ?

Resultado final: 160

Muchos fallan porque tratan toda la cuenta como si tuviera una sola prioridad. En realidad, el punto clave está en atender primero los paréntesis y después las multiplicaciones, antes de cerrar con las sumas y restas. Estos desafíos funcionan como un entrenamiento breve y entretenido: obligan a frenar, observar el detalle y comprobar cada paso antes de responder.

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