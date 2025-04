El irónico, tenso y áspero encuentro entre el kiosquero y Paula Bernini en plena cobertura del paro general

"¿Cómo te va? ¿Cómo estas?", arrancó la periodista mientras en la señal iban transmitiendo en vivo. Y agregó: "Un local que está siempre acá. De alguna manera... ¿ves más gente? ¿menos gente? ¿hay acatamiento al paro?".



"Es todo una mierda lo que está pasando, es todo una mierda, nada más", dijo el kiosquero y ante la pregunta si estaba de acuerdo con el paro, contestó: "Olvidate, mil veces, mil veces...".



En ese momento comenzó la parte más tensa de la mini entrevista: "Pero igual tuviste que abrir...", le dijo Paula, a lo que el trabajador sentenció: "No, abro porque estoy aburrido en mi casa, me rasco los huevos en mi casa".



"¿Y acá te estas rascando los huevos?", repreguntó Bernini y se encontró con una respuesta que no esperaba: "Veo gente boluda como vos...".



Mirá el final de la nota porque no tiene desperdicio:

Embed