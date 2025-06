El sueño donde tu pareja te ignora... y lo que eso despierta en vos: Enterate qué significa

image.png Una pareja sentada espalda con espalda, sin contacto visual: símbolo de la desconexión onírica que deja huella. Foto: Sueño/Freepik.

Sueño: Una distancia que revela más de lo que parece

En el sueño no te habla, te pasa por al lado, no te mira. Y vos, ahí, con un nudo en la garganta. La distancia simbólica entre los cuerpos suele reflejar distancias afectivas, pero no siempre con tu pareja real. A veces, es con vos misma: ¿hace cuánto no te escuchás? ¿Hace cuánto no te preguntás qué necesitás de verdad?