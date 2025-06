Significado de los sueños con fotos digitales distorsionadas: cuando el recuerdo no encaja del todo

Tal vez soñás con fotos distorsionadas porque lo que extrañás ya no encaja en tu vida de hoy. O porque estás cambiando, y lo viejo no termina de entrar en la nueva versión de vos. No hace falta olvidar, pero sí puede ser necesario dejar de querer que todo se vea igual.

El archivo emocional también se corrompe

Y eso no está mal. Como cualquier archivo digital, las emociones también se dañan, se modifican, se pierden un poco. El sueño no viene a castigarte: viene a mostrarte que incluso lo incompleto puede tener sentido. Que aunque falten detalles, sabés lo esencial.

Quizás el mensaje del sueño no esté en la imagen, sino en tu reacción frente a ella. ¿La buscás con desesperación? ¿Te frustra no poder verla? ¿O simplemente aceptás que hay cosas que ya no van a volver a verse como antes? Tal vez ese sea el verdadero cierre.