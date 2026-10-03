Está en Netflix, tiene 10 episodios de 13 minutos y es la serie corta que podés ver en un día

La producción utiliza sus 10 episodios de corta duración para recorrer diferentes momentos de ese proceso. El pasado aparece constantemente, pero el objetivo del relato está puesto en el presente y en la transformación de Lina.

Los recuerdos, las conversaciones y las pequeñas situaciones cotidianas funcionan como piezas de una historia que habla sobre el amor, la pérdida y la necesidad de continuar.

Por eso, para quienes buscan qué ver en Netflix y prefieren una producción que pueda terminarse en pocas horas, esta miniserie ofrece una alternativa breve, íntima y centrada en una historia emocional.

El elenco principal de El tiempo que te doy

Nadia de Santiago

Álvaro Cervantes

David Castillo

Mariví Carrillo

Nico Romero

Cala Zavaleta

Luisa Vides

Eloi Costa

Violeta Mateos

Carla Linares

Cuántos episodios tiene El tiempo que te doy en Netflix

Para quienes buscan qué ver en Netflix sin comprometerse con una serie extensa, el formato de esta producción resulta especialmente práctico.

Los 10 capítulos duran alrededor de 13 minutos cada uno. Por eso, la historia completa requiere poco más de dos horas de visionado.

La duración permite comenzar y terminar la miniserie en una misma sesión, algo que puede resultar atractivo para quienes prefieren historias cerradas y de consumo rápido.

Además, el ritmo favorece la continuidad. Cada capítulo deja avanzar un poco más el recorrido emocional de Lina y mantiene la conexión entre los acontecimientos del pasado y las situaciones del presente.

La producción no necesita una gran cantidad de episodios para desarrollar su propuesta. Su objetivo es otro: contar una historia emocional de manera concentrada.

Por qué puede convertirse en una opción para una maratón en Netflix

Cuando surge la pregunta sobre qué ver en Netflix, muchas veces el principal problema no es encontrar una producción interesante, sino elegir una que pueda terminarse sin invertir demasiadas horas.

En ese sentido, esta miniserie presenta una característica concreta: son 10 episodios de alrededor de 13 minutos. La duración total permite organizar una pequeña maratón sin reservar toda una jornada.

La historia, además, tiene una estructura que favorece el visionado continuo. El espectador puede avanzar desde los primeros recuerdos de Lina hasta las distintas etapas de su proceso personal sin enfrentarse a una temporada extensa.

Para quienes buscan una ficción corta pero con contenido emocional, esos factores pueden ser suficientes para incorporarla a la lista de próximas reproducciones.

Anuncio del estreno de El tiempo que te doy en Netflix