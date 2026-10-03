Adrián Suar brilla en Netflix con esta comedia argentina y es su película más divertida

Su organización es tan meticulosa que consigue distribuir los días de la semana entre dos ciudades y dos familias. De lunes a jueves vive en Mar del Plata con su esposa Paula, interpretada por Gabriela Toscano, y sus hijas. De viernes a domingo viaja a Buenos Aires para compartir tiempo con Vera, su otra esposa, interpretada por Soledad Villamil, y el hijo que tienen juntos.

La situación se vuelve todavía más llamativa porque el protagonista no considera que su comportamiento sea incompatible con el amor que siente por ambas mujeres. Su justificación consiste en que tiene un corazón suficientemente grande como para quererlas por igual.

El conflicto no se limita a descubrir que existe otra relación. También implica revisar años de convivencia, confianza y proyectos familiares construidos sobre una información falsa.

La inesperada alianza de Paula y Vera para vengarse

Uno de los elementos centrales de Corazón loco es la decisión de Paula y Vera de unir fuerzas después de descubrir el engaño. La historia evita que el conflicto se concentre únicamente en una rivalidad sentimental y propone una respuesta conjunta de las dos mujeres.

Ambas compartieron durante años una relación con el mismo hombre sin saberlo. Cuando conocen la verdad, deben afrontar no solo la existencia de la otra familia, sino también las consecuencias de haber vivido dentro de una historia construida sobre secretos.

La alianza se convierte entonces en el motor de la comedia. Paula y Vera preparan una venganza contra Fernando y utilizan la coordinación entre ambas para desarmar la estructura que él había construido.

El protagonista pasa de controlar los tiempos y los encuentros a intentar anticiparse a las acciones de sus dos esposas. La situación genera una sucesión de enredos en los que sus explicaciones y sus maniobras dejan de resultar suficientes.

Adrián Suar, Soledad Villamil y Gabriela Toscano encabezan el elenco

El reparto es uno de los aspectos destacados de la producción. Adrián Suar interpreta a Fernando Ferro, el cirujano que organiza su vida entre dos hogares y termina enfrentando las consecuencias de sus decisiones.

Gabriela Toscano interpreta a Paula, la mujer que comparte con Fernando la vida en Mar del Plata. Su personaje forma parte de la rutina familiar que el protagonista intenta proteger de la verdad.

Por su parte, Soledad Villamil interpreta a Vera, la otra esposa de Fernando, con quien él comparte sus días en Buenos Aires. La existencia de ambos matrimonios constituye el núcleo del conflicto que atraviesa la película.

Por qué Corazón loco puede ser una opción para el fin de semana

El fin de semana del 3 y 4 de octubre de 2026 se presentó como una oportunidad para buscar propuestas de entretenimiento en casa ante los pronósticos de lluvia mencionados en la información original.

En ese contexto, Corazón loco en Netflix reúne varios elementos que pueden interesar a quienes buscan una película argentina sin apartarse de una historia de ritmo ágil: una trama sentimental, situaciones humorísticas, secretos familiares y un conflicto que cambia de dirección cuando las protagonistas descubren la verdad.

Además, la participación de Adrián Suar, Soledad Villamil y Gabriela Toscano reúne a tres figuras reconocidas de la actuación argentina en una producción que se apoya en los enredos y en las relaciones entre sus personajes.

Para quienes buscan una comedia romántica nacional con un componente de intriga sentimental, la producción presenta una alternativa que combina humor y momentos emotivos.

Tráiler oficial de Corazón loco en Netflix