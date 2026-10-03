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Arrasan en Netflix: Ricardo Darín y Diego Peretti estrenan la película argentina del año

"Lo dejamos acá" llega a Netflix con Ricardo Darín y Diego Peretti en una comedia negra que explora los límites de la terapia.

Ricardo Darín y Diego Peretti arrasan con el estreno de la película argentina del año. (Foto: Gentileza Netflix)

Ricardo Darín y Diego Peretti arrasan con el estreno de la película argentina del año. (Foto: Gentileza Netflix)

La próxima apuesta de Netflix reunirá a Ricardo Darín y Diego Peretti. La película, titulada Lo dejamos acá, tiene previsto su estreno para el 16 de octubre de 2026 y propone un enfrentamiento entre dos personajes que pondrán a prueba sus propias convicciones. La producción ya presentó los principales detalles de una trama que se aleja de los relatos convencionales sobre la salud mental.

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El centro de la historia es un psicoanalista que comienza a desconfiar de los métodos tradicionales de su profesión. Convencido de que las herramientas habituales no siempre alcanzan para resolver los problemas de sus pacientes, decide intervenir de una manera cada vez más directa. Sin embargo, lo que inicialmente parece una búsqueda de soluciones termina convirtiéndose en un conflicto que también expone sus motivaciones personales.

La llegada de un escritor con bloqueo creativo cambiará el rumbo de sus intervenciones. A partir de ese encuentro, la película construye un duelo entre dos personalidades que parecen diferentes, pero que comparten contradicciones, inseguridades y dificultades para enfrentar sus propios problemas.

(Foto: Gentileza Netflix).

(Foto: Gentileza Netflix).

De qué trata Lo dejamos acá con Ricardo Darín y Diego Peretti

Netflix presentó el tráiler de Lo dejamos acá, la nueva película hecha en Argentina protagonizada por Ricardo Darín y Diego Peretti, que se estrena globalmente el 16 de octubre, luego de su paso por el Festival Internacional de Cine de San Sebastián.

En el film, Darín interpreta a un psicoanalista pragmático que empieza a cuestionar sus métodos y a cruzar algunos límites con sus pacientes. Todo parece funcionar hasta que llega a su consultorio un escritor -interpretado por Peretti- atravesado por un bloqueo creativo que empieza a alterar una dinámica que parecía estar bajo control.

Dirigida por Hernán Goldfrid, Lo dejamos acá marca el reencuentro en pantalla de Ricardo Darín y Diego Peretti, quienes vuelven a compartir elenco en una historia atravesada por la terapia y un vínculo terapéutico que empieza a salirse de lo esperado.

(Foto: Gentileza Netflix).

(Foto: Gentileza Netflix).

Según la sinopsis oficial de Netflix: "Un psicoanalista pragmático pierde la fe en los métodos habituales de la psicología y comienza a sobrepasar los límites con sus pacientes. Todo parece funcionar hasta que un escritor con un bloqueo creativo llega a su consulta".

Ficha técnica de Lo dejamos acá en Netflix

  • Dirección: Hernán Goldfrid
  • Guion: Emanuel Diez
  • Producción: Kenya Films
  • Productores: Federico Posternak, Ricardo Darín, Chino Darín
  • Elenco: Ricardo Darín, Diego Peretti, Antonia Bengoechea, Inés Efron, Andrea Politti, Pata Echegoyen, Carlos Santamaría, Miriam Odorico
  • Fotografía: Rodrigo Pulpeiro
  • Música: Roque Baños
  • Edición: Andrés Quaranta
  • Diseño de vestuario: Jam Monti
  • Sonido: Martín Porta
  • Diseño de producción: Daniel Gimelberg
  • Duración: 01:37
  • Año de producción: 2026

El reencuentro de Darín, Peretti y Hernán Goldfrid

La película también representa una nueva colaboración entre Ricardo Darín, Diego Peretti y el director Hernán Goldfrid. El realizador ya había trabajado con Peretti en Música en espera, estrenada en 2009, y con Darín en Tesis sobre un homicidio, que llegó a los cines en 2013.

Ese trabajo resulta especialmente relevante para una historia que se apoya en el intercambio entre dos personalidades.

(Foto: Gentileza Netflix).

(Foto: Gentileza Netflix).

Cuándo se estrena Lo dejamos acá en Netflix

Lo dejamos acá tiene previsto su estreno en Netflix para el 16 de octubre de 2026. La película llegará con una duración de 97 minutos y una historia protagonizada por Ricardo Darín y Diego Peretti, bajo la dirección de Hernán Goldfrid.

Su propuesta combina humor ácido, conflictos personales y un enfrentamiento que comienza con las intervenciones de un psicoanalista y se transforma a partir de la llegada de un escritor bloqueado.

Con un elenco que también incluye a Antonia Bengoechea, Inés Efron, Andrea Politti, Pata Echegoyen, Carlos Santamaría y Miriam Odorico, la producción suma una nueva colaboración entre Darín, Peretti y Goldfrid.

Tráiler oficial de Lo dejamos acá en Netflix

En pocas palabras

  • Estreno en Netflix: Lo dejamos acá, con Ricardo Darín y Diego Peretti, llega el 16 de octubre de 2026.
  • Trama central: Un psicoanalista cuestiona sus métodos al tratar a un escritor con bloqueo creativo.
  • Dirección y Elenco: Hernán Goldfrid dirige a Darín y Peretti en esta comedia negra argentina.
Resumen generado por Thinkindot AI
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