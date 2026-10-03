Arrasan en Netflix: Ricardo Darín y Diego Peretti estrenan la película argentina del año

En el film, Darín interpreta a un psicoanalista pragmático que empieza a cuestionar sus métodos y a cruzar algunos límites con sus pacientes. Todo parece funcionar hasta que llega a su consultorio un escritor -interpretado por Peretti- atravesado por un bloqueo creativo que empieza a alterar una dinámica que parecía estar bajo control.

Dirigida por Hernán Goldfrid, Lo dejamos acá marca el reencuentro en pantalla de Ricardo Darín y Diego Peretti, quienes vuelven a compartir elenco en una historia atravesada por la terapia y un vínculo terapéutico que empieza a salirse de lo esperado.

(Foto: Gentileza Netflix).

Según la sinopsis oficial de Netflix: "Un psicoanalista pragmático pierde la fe en los métodos habituales de la psicología y comienza a sobrepasar los límites con sus pacientes. Todo parece funcionar hasta que un escritor con un bloqueo creativo llega a su consulta".

Ficha técnica de Lo dejamos acá en Netflix

Dirección: Hernán Goldfrid

Guion: Emanuel Diez

Producción: Kenya Films

Productores: Federico Posternak, Ricardo Darín, Chino Darín

Elenco: Ricardo Darín, Diego Peretti, Antonia Bengoechea, Inés Efron, Andrea Politti, Pata Echegoyen, Carlos Santamaría, Miriam Odorico

Fotografía: Rodrigo Pulpeiro

Música: Roque Baños

Edición: Andrés Quaranta

Diseño de vestuario: Jam Monti

Sonido: Martín Porta

Diseño de producción: Daniel Gimelberg

Duración: 01:37

Año de producción: 2026

El reencuentro de Darín, Peretti y Hernán Goldfrid

La película también representa una nueva colaboración entre Ricardo Darín, Diego Peretti y el director Hernán Goldfrid. El realizador ya había trabajado con Peretti en Música en espera, estrenada en 2009, y con Darín en Tesis sobre un homicidio, que llegó a los cines en 2013.

Ese trabajo resulta especialmente relevante para una historia que se apoya en el intercambio entre dos personalidades.

(Foto: Gentileza Netflix).

Cuándo se estrena Lo dejamos acá en Netflix

Lo dejamos acá tiene previsto su estreno en Netflix para el 16 de octubre de 2026. La película llegará con una duración de 97 minutos y una historia protagonizada por Ricardo Darín y Diego Peretti, bajo la dirección de Hernán Goldfrid.

Su propuesta combina humor ácido, conflictos personales y un enfrentamiento que comienza con las intervenciones de un psicoanalista y se transforma a partir de la llegada de un escritor bloqueado.

Con un elenco que también incluye a Antonia Bengoechea, Inés Efron, Andrea Politti, Pata Echegoyen, Carlos Santamaría y Miriam Odorico, la producción suma una nueva colaboración entre Darín, Peretti y Goldfrid.

Tráiler oficial de Lo dejamos acá en Netflix