Netflix: Luis Zahera y José Coronado arrasan con esta serie ideal para ver en el fin de semana

Irene mantiene una relación con un joven con el que planea fugarse. En ese contexto, termina entrando en contacto con una red de traficantes de drogas que opera en el barrio. La situación cambia las prioridades de Tirso y lo empuja a intervenir de una manera que va mucho más allá de las obligaciones familiares.

Así comienza una historia en la que la protección familiar se convierte en el motor de una lucha contra la delincuencia. Tirso no es un héroe convencional ni un personaje que se caracterice por buscar soluciones diplomáticas. Su experiencia militar y su temperamento lo llevan a actuar de forma contundente, incluso cuando sus decisiones generan nuevas complicaciones.

José Coronado y Luis Zahera, dos personajes que sostienen la tensión

Una de las claves de Entrevías está en la relación entre sus dos protagonistas masculinos. José Coronado interpreta a Tirso Abantos, un hombre reservado, testarudo y acostumbrado a imponer su criterio. Su interpretación da forma a un personaje que no necesita grandes discursos para transmitir enfado, preocupación o desconfianza.

Frente a él aparece Luis Zahera, que interpreta a Ezequiel, un policía corrupto con sus propios métodos y contradicciones. La relación entre ambos aporta una dinámica diferente a la historia, porque los dos personajes no comparten necesariamente los mismos principios ni la misma manera de entender la justicia.

La presencia de Zahera añade un contrapunto al protagonista de Coronado. Mientras Tirso destaca por su rigidez y su tendencia a actuar de frente, Ezequiel se mueve en un terreno más ambiguo, en el que las reglas no siempre coinciden con las apariencias.

El elenco de Entrevías con José Coronado y Luis Zahera

Jose Coronado

Luis Zahera

Nona Sobo

Felipe Londoño

Laura Ramos

Manolo Caro

Manuel Tallafé

Itziar Atienza

María de Nati

Franky Martín

Cuatro temporadas y 32 episodios para seguir todos los giros

Uno de los aspectos que conviene tener en cuenta antes de empezar la serie es su extensión. Entrevías cuenta con cuatro temporadas y un total de 32 episodios, por lo que ofrece una historia que puede seguirse durante varias sesiones de visionado.

La serie también se apoya en el contraste entre el espacio familiar y el entorno delictivo. La ferretería de Tirso representa su vida cotidiana, mientras que las amenazas que aparecen alrededor de Irene lo obligan a abandonar la tranquilidad que intenta mantener.

Para quienes prefieren empezar una serie sin tener que esperar nuevos episodios, sus cuatro temporadas ofrecen la posibilidad de seguir el recorrido de los personajes a través de una historia ya finalizada. Eso sí, el atractivo de la propuesta dependerá de las preferencias de cada espectador y de su interés por los relatos que mezclan relaciones familiares, crimen y personajes moralmente ambiguos.

Resumen de la primera temporada de Entrevías en Netflix