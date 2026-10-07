Furor en Netflix por el estreno de una película con Denzel Washington que ya está en el Top 10

En esta oportunidad, McCall encuentra un lugar en el sur de Italia. Allí comienza a establecer vínculos y a encontrar cierta tranquilidad. Pero esa estabilidad desaparece cuando descubre la situación que atraviesan sus amigos.

Según la sinopsis oficial en Netflix: "Robert McCall jura detener a un sindicato criminal italiano que ataca y extorsiona a los residentes del pequeño pueblo costero que le robó el corazón".

La película estuvo dirigida por Antoine Fuqua, cineasta que estuvo al frente de la saga. El guion fue escrito por Richard Wenk, quien también trabajó sobre la historia de Robert McCall.

La película que volvió a poner a Denzel Washington en acción

Denzel Washington interpreta nuevamente a Robert McCall, un personaje que construyó su identidad alrededor de una vida marcada por la violencia y el secreto. En las películas anteriores, el protagonista dejó atrás su pasado como asesino del gobierno y comenzó a buscar una nueva manera de utilizar sus capacidades.

En El justiciero: capítulo final, esa búsqueda de tranquilidad vuelve a quedar interrumpida.

La historia toma entonces el camino del thriller de acción y coloca al personaje frente a una amenaza que lo obligará a utilizar nuevamente sus habilidades. El conflicto se desarrolla alrededor de la necesidad de proteger a sus amigos y enfrentar a quienes manejan el poder criminal en la zona.

Por qué esta película funciona como el final de la trilogía

Desde su llegada a Netflix, uno de los puntos que más llama la atención es precisamente el carácter de cierre que tiene la producción.

El justiciero: capítulo final fue presentada como la tercera película de la saga y, por el momento, representa su final.

Esto no significa que exista una confirmación definitiva de que el personaje nunca volverá. De hecho, el material original señala que tanto Denzel Washington como algunos medios mencionaron que existen ideas alrededor de una posible cuarta película.

Hasta el momento, no hay una cuarta película confirmada. Por eso, la tercera entrega funciona como el cierre de la trilogía conocida.

Dónde se puede ver El justiciero: capítulo final

La película ya está disponible en Netflix, por lo que los suscriptores de la plataforma pueden volver a encontrarse con Denzel Washington en el papel de Robert McCall.

La llegada del film al catálogo recuperó una producción que fue estrenada originalmente en 2023 y que representa la tercera parte de una saga iniciada en 2014.

Por ahora, todo indica que esta historia funciona como el capítulo final de Robert McCall en el cine, aunque las versiones sobre posibles ideas para una cuarta película mantienen abierta la posibilidad de que el personaje pueda regresar en el futuro.

Tráiler oficial de El justiciero: capítulo final