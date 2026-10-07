Leonardo Sbaraglia brilla en Netflix con esta miniserie de 3 capítulos para maratonear

En medio de ese contexto político ocurre el hecho que cambia el rumbo de la historia: Zoe, su hija preadolescente, es secuestrada.

La desaparición de su hija lo coloca ante una decisión extrema. Por un lado está su carrera y el poder que construyó durante años. Por otro, está la vida de Zoe y la obligación de hacer todo lo posible para recuperarla.

Ese dilema se convierte en el centro de la historia y permite que la miniserie explore una pregunta incómoda: ¿hasta dónde puede llegar una persona para conservar aquello que considera más importante?

Leonardo Sbaraglia interpreta a un gobernador acorralado

Leonardo Sbaraglia ocupa el papel principal y se pone en la piel de Fernando Rovira, un dirigente político acostumbrado a moverse en un ambiente donde las decisiones tienen consecuencias económicas y personales.

El personaje comienza la historia desde una posición de poder. Es un gobernador con aspiraciones nacionales y con una agenda política que busca defender determinados intereses. Sin embargo, el secuestro de su hija modifica completamente su situación.

Rovira deja de ser solamente un funcionario que debe tomar decisiones estratégicas. Pasa a ser también un padre que enfrenta una amenaza directa contra su familia.

Esa transformación es fundamental para comprender el tono de la miniserie. El conflicto no se limita a una disputa política ni a una investigación por un secuestro.

Una novela de Claudia Piñeiro que llegó a la pantalla de Netflix

La miniserie está basada en la novela Las maldiciones, escrita por Claudia Piñeiro. La adaptación conserva como eje la tensión entre los intereses políticos, los vínculos familiares y las consecuencias de las decisiones tomadas en el pasado.

Piñeiro es una autora argentina reconocida por construir historias donde los conflictos personales se relacionan con cuestiones sociales y familiares. En esta producción, esa mirada se traslada a un relato atravesado por el poder político y las disputas económicas.

Para quienes disfrutan de las adaptaciones literarias, Las maldiciones presenta además la posibilidad de conocer una historia de Piñeiro desde el lenguaje audiovisual.

Cuántos capítulos tiene la miniserie en Netflix

Con tres episodios, la producción propone una experiencia mucho más breve que la de una serie tradicional. Su duración permite avanzar rápidamente por la historia y conocer el desenlace sin tener que atravesar varias temporadas.

La presencia de Leonardo Sbaraglia funciona como uno de los principales atractivos para quienes buscan una producción protagonizada por actores argentinos. A su vez, la adaptación de una novela de Claudia Piñeiro suma un componente literario a una trama que utiliza el poder político como escenario.

Para quienes quieren encontrar algo breve para ver durante la semana, Las maldiciones plantea una alternativa concreta: tres episodios, un conflicto familiar que aparece de manera inesperada y un protagonista que deberá decidir qué está dispuesto a sacrificar cuando su carrera política y su vida personal quedan enfrentadas.

Tráiler oficial de Las maldiciones en Netflix