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Qué ver en Netflix: se estrenó una nueva serie corta de 8 capítulos para mirar en pocos días

"El círculo" llegó a Netflix con ocho episodios para maratonear, en una historia donde cuatro amigos de toda la vida quedan atrapados en una red de chantajes

Qué ver en Netflix: se estrenó una nueva serie corta de 8 capítulos para mirar en pocos días. (Foto: Archivo)

Qué ver en Netflix: se estrenó una nueva serie corta de 8 capítulos para mirar en pocos días. (Foto: Archivo)

El círculo es la nueva serie mexicana de Netflix que combina suspenso, drama y conflictos. Protagonizada por Michel Brown, Zuria Vega y Raúl Briones, la producción sigue a cuatro amigos de toda la vida que quedan atrapados en una peligrosa red de chantajes después de la muerte de una famosa actriz y la filtración de un video comprometedor.

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La serie está basada en la novela "Los corruptores", del escritor y periodista mexicano Jorge Zepeda Patterson, y presenta un thriller psicológico y político cargado de tensión, giros inesperados y secretos que amenazan con destruir una amistad que parecía inquebrantable.

De qué trata la serie El círculo en Netflix

La historia comienza tras el asesinato de Pamela Dosantos, una reconocida actriz cuya muerte desencadena una serie de acontecimientos que involucran a cuatro amigos de la infancia: Jaime, Tomás, Amelia y Mario.

Los protagonistas quedan expuestos cuando un video comprometedor sale a la luz y los introduce en una red de chantajes y amenazas. Cada uno de ellos guarda secretos, ambiciones y temores que podrían salir a la superficie y poner en riesgo tanto sus vidas como la relación que mantienen desde hace años.

Según la sinopsis oficial de Netflix: "Cuatro amigos de toda la vida quedan atrapados en una red de chantajes cuando un video filtrado amenaza con exponer los secretos que podrían destruir su amistad".

La muerte de Pamela Dosantos también está relacionada con una poderosa figura política, lo que aumenta todavía más el peligro para el grupo. Mientras los protagonistas intentan protegerse entre sí y mantener su amistad, las circunstancias los obligan a tomar decisiones difíciles.

La serie plantea así una pregunta central: ¿hasta dónde puede llegar la lealtad cuando los secretos personales comienzan a convertirse en una amenaza?

Una historia basada en "Los corruptores"

El círculo adapta Los corruptores, novela publicada por Jorge Zepeda Patterson. La producción traslada a la pantalla una historia en la que el poder, la política, la amistad y la corrupción se encuentran en medio de una trama de suspenso.

La serie está dirigida por Alejandro Lozano y Bernardo De La Rosa, mientras que el guion está a cargo de Fanie Soto. La producción corre por cuenta de Lemon Films y Netflix.

Con una trama centrada en cuatro amigos que se conocen desde pequeños, la ficción explora cómo una situación inesperada puede poner en peligro una relación construida durante años. El grupo deberá permanecer unido mientras intenta descubrir qué ocurrió realmente y quién se encuentra detrás de las amenazas.

Cuándo se estrena El círculo en Netflix

El círculo se estrena este miércoles 7 de octubre de 2026 exclusivamente en Netflix. Para acceder a la serie es necesario contar con una suscripción a la plataforma de streaming.

La primera temporada está compuesta por ocho episodios, por lo que se presenta como una opción ideal para quienes buscan una historia de suspenso con una trama que se desarrolla a lo largo de varios capítulos.

El elenco principal de El círculo

  • Michel Brown
  • Zuria Vega
  • Raúl Briones
  • Osvaldo Benavides
  • Jorge Zárate
  • Natalia Coronado
  • Mariané Cartas
  • Diego Sandoval
  • Saúl Lisazo

Cuántos capítulos tiene El círculo en Netflix

La primera temporada de El círculo cuenta con ocho episodios. La producción mexicana llega a Netflix con una historia de suspenso, secretos y conflictos de poder que gira alrededor de cuatro amigos cuya relación será puesta a prueba después de un asesinato y la filtración de un video.

Con Michel Brown, Zuria Vega y Raúl Briones al frente del elenco, la serie propone descubrir cuánto pueden resistir los vínculos de amistad cuando los secretos más oscuros comienzan a salir a la luz.

Tráiler oficial de El círculo en Netflix

En pocas palabras

El círculo, la nueva serie mexicana de Netflix, ha llegado con ocho episodios.

  • Trama principal: Cuatro amigos de toda la vida se ven envueltos en una red de chantajes tras la muerte de una actriz y la filtración de un video comprometedor.
  • Origen: La serie adapta la novela "Los corruptores" de Jorge Zepeda Patterson, explorando temas de poder, política y corrupción.
  • Elenco: Protagonizada por Michel Brown, Zuria Vega y Raúl Briones, la ficción consta de ocho capítulos disponibles en Netflix.
Resumen generado por Thinkindot AI
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