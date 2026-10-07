Ricardo Darín arrasa en Netflix con El Eternauta 2: vuelve la serie más vista con nuevos episodios

El actor explicó que los capítulos todavía estaban siendo trabajados y que se realizaban los últimos ajustes para dejar los guiones preparados antes de comenzar el rodaje. Esa etapa creativa terminó extendiéndose y modificó los tiempos previstos.

Para una serie que consiguió una fuerte repercusión después de su primera entrega, esa elección adquiere todavía más peso. La segunda temporada tendrá que continuar una historia que ya generó expectativas entre los espectadores y que dejó una vara elevada para cualquier capítulo nuevo.

Darín fue claro al explicar que el objetivo no consiste simplemente en producir una continuación. La intención es mantener el nivel de calidad y el concepto que tuvo la primera temporada. Ese desafío terminó convirtiéndose en uno de los factores que explican la demora.

Ricardo Darín habló del éxito de El Eternauta en Netflix

El éxito de la primera temporada también cambió el escenario para el equipo. La producción ya no parte desde el desconocimiento, sino desde una audiencia que conoce la historia, reconoce a sus personajes y espera descubrir qué ocurrirá después.

Para Darín, esa situación genera una responsabilidad adicional. La segunda parte tendrá que responder a las expectativas que dejó la primera, pero sin perder aquello que permitió que la producción conectara con los espectadores.

El actor sostuvo que hacer una segunda temporada únicamente por razones comerciales no es el objetivo del proyecto. La preocupación está puesta en que la historia conserve su identidad y no pierda el foco que tuvo desde el comienzo.

Cuándo se estrena la segunda temporada de El Eternauta en Netflix

La repercusión de la primera temporada hizo que la segunda parte se transformara rápidamente en una de las continuaciones más esperadas. Cada novedad relacionada con el proyecto adquiere relevancia porque los espectadores quieren conocer cuándo regresarán los personajes y qué encontrará la historia en su siguiente etapa.

La demora, por ese motivo, generó preguntas entre los fanáticos. La explicación de Darín aporta una respuesta concreta: los guiones todavía estaban siendo ajustados.

La demora, de esta manera, puede entenderse como parte de una etapa de preparación más extensa. El objetivo no es solamente terminar la temporada 2, sino conseguir que el resultado esté a la altura de la primera.

Ricardo Darín también dejó en claro que existe una diferencia entre producir una continuación por obligación y hacerlo con una intención creativa. En el caso de El Eternauta, el equipo busca que la historia conserve su foco. La audiencia, mientras tanto, tendrá que esperar.

Tráiler oficial de El Eternauta en Netflix