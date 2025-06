La noche más larga del año: qué dice la ciencia y qué dice la astrología sobre el solsticio de invierno

Este fenómeno no es exclusivo de Argentina: es compartido por todo el hemisferio sur, mientras que en el hemisferio norte sucede exactamente lo opuesto —allí se celebra el solsticio de verano—. En términos estrictamente científicos, el evento no tiene ninguna implicancia más allá de lo climático y lo orbital. Pero eso no impidió que distintas culturas le atribuyeran un fuerte simbolismo.