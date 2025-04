La preocupación de Catalina Gorostidi luego de que un ex confirmara que tiene HIV

El músico que tuvo un fugaz romance con Cata Gorositidi contó que fue a hacerse estudios porque se sentía raro y notó cambios físicos. "La verdad que me sentía muy bien en mi mejor momento de vida y fui al médico por un dolor de panza y porque me veía un poco más flaco, me sentía un poco cansado. Me mandaron a hacer muchos análisis, entre ellos lo del HIV y todo me salió bien, pero HIV positivo"-

Contó que su pareja actual se realizó los análisis y está sana, habló de su pasado cargado de excesos de todo tipo: "Sé que tuve un pasado de excesos, de alcohol, de drogas, de sexo, de noches en las que terminaba y me despertaba el otro día sin acordarme nada".

"Fui saliendo de todo, primero del alcohol, después de la droga, después de mi adicción al sexo, por cosas que me pasaron en la infancia que yo, a partir de hoy, ya les voy a ir contando toda mi vida", agregó.