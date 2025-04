Claribel Medina habló de su adicción y contó hace cuánto tiempo no consume

”Hace 7 años que yo no tomó una gota de alcohol”, dijo.

“No me interesa y pueden tomar alrededor mío que no me pasa nada, pero yo tuve que movilizar mucho dentro de mí para que eso sucediera”, explicó.

Entonces, relato que cuando decidió superar la adicción no iba a ningún lugar donde bebieran y le pedí a sus amigos que no consumieran alcohol cerca de ella.

“Yo no falté a mi trabajo nunca, por eso no se sabe lo que es una enfermedad, por qué una persona su dolor lo puede manejar de millones de maneras y no lo ves, solo lo ve uno”, indicó.

Entonces, fue clara: “si una persona no quiere salir, no hay manera de ayudarla”.