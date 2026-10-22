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Mermelada casera de frutillas: la receta de Paulina Cocina que no vas a querer dejar de probar

La combinación de frutillas, arándanos, jengibre y cítricos le da un toque especial a esta preparación casera, ideal para disfrutar en distintos momentos del día.

Mermelada casera de frutillas con arándanos

Mermelada casera de frutillas con arándanos, jengibre y cítricos, una receta de Paulina Cocina.

Las frutillas de estación también se pueden aprovechar para preparar una deliciosa mermelada casera, ideal para acompañar el desayuno o la merienda. En esta receta de Paulina Cocina, se combinan con arándanos, jengibre y ralladuras de naranja y limón, que aportan un toque cítrico y aromático.

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Ingredientes para la mermelada casera de frutillas

  • 1 kg de frutillas

  • 700 g de azúcar

  • 200 g de arándanos

  • Jengibre rallado o cortado en trozos pequeños

  • Ralladura de naranja

  • Ralladura de limón

  • Jugo de 1/2 limón

Cómo hacer mermelada casera de frutillas, paso a paso

1. Lavar y macerar las frutillas. La noche anterior a la preparación, lavar las frutillas, cortarlas y colocarlas en una olla junto con el azúcar. Dejar reposar durante toda la noche para que la fruta libere sus jugos naturales.

2. Incorporar los arándanos y los cítricos. Al día siguiente, agregar los arándanos y el jengibre. Llevar la olla al fuego y sumar la ralladura de naranja, la ralladura de limón y el jugo de medio limón.

3. Elegir una olla profunda. Utilizar un recipiente con suficiente capacidad para evitar que la preparación se desborde durante el hervor.

4. Cocinar a fuego muy bajo. Mantener la mezcla a fuego muy bajo durante un tiempo prolongado y revolver periódicamente para evitar que se pegue en el fondo de la olla y permitir que los sabores se integren.

5. Comprobar la consistencia de la mermelada. Cuando la preparación esté cocida, aunque todavía tenga una consistencia líquida, retirar la olla del fuego. Si se prefiere una textura más suave, triturar parcialmente la fruta para reducir el tamaño de los trozos. Para comprobar si está lista, colocar una cucharadita de mermelada sobre una superficie fría y dejar enfriar. Si alcanza la consistencia deseada, está lista. De lo contrario, cocinar unos minutos más y repetir la prueba.

Esta mermelada casera de frutillas y arándanos se puede disfrutar con tostadas, pan, galletitas o yogur, y es una opción para sumar un toque frutal y cítrico al desayuno o la merienda.

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