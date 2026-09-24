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Mermelada de manzana: la receta fácil y riquísima para hacer en casa

Una preparación casera, con pocos ingredientes y un paso a paso sencillo para lograr una mermelada de textura espesa y sabor suave.

La mermelada de manzana es una opción casera para acompañar desayunos y meriendas.

La mermelada de manzana es una opción casera para acompañar desayunos y meriendas.

La mermelada de manzana es una preparación casera que permite obtener un dulce de textura espesa y sabor suave. Para lograr la consistencia característica, se aprovecha la pectina natural presente en los corazones de la fruta, junto con una cocción en dos etapas.

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Ingredientes para la mermelada de manzana

  • 1 kg de manzanas.

  • 700 g de azúcar, incorporados en dos etapas de 350 g cada una.

  • Agua, cantidad necesaria para la cocción inicial.

  • Canela en rama, jengibre o clavo de olor, opcionales.

Cómo preparar la mermelada de manzana

(La receta corresponde al canal de YouTube del cocinero Matías Chavero)

Preparar las manzanas y los corazones

Pelar el kilo de manzanas, aunque también es posible conservar la cáscara si se prefiere. Cortar la fruta en cuatro partes y luego en cubos pequeños.

Reservar las partes centrales extraídas y seleccionar únicamente 3 corazones de manzana. Las semillas ubicadas en el centro contienen una alta concentración de pectina natural, que actúa como gelificante. Se debe respetar la cantidad de tres unidades, ya que emplear un número mayor provocará una textura excesivamente gelatinosa.

Juntar los tres corazones y atarlos firmemente con una cuerda de algodón.

Cocinar las manzanas y agregar el azúcar

Colocar los cubos de manzana y el agua en una cacerola de fondo grueso o de triple capa, de hierro, aluminio o acero. La solidez del recipiente es indispensable para evitar que la preparación se queme en el fondo.

Incorporar el atado de corazones e iniciar la cocción a fuego suave.

Cuando las manzanas estén tiernas y puedan pincharse fácilmente, como para hacer un puré, añadir 350 g de azúcar. Mezclar y cocinar a fuego bajo durante 15 minutos.

Luego, agregar los 350 g de azúcar restantes y revolver la preparación. Mantener la cocción a fuego mínimo durante aproximadamente 45 minutos más.

Después de aproximadamente una hora de cocción total, cuando la fruta adquiera un aspecto transparente y la consistencia haya espesado, retirar el atado de corazones de la cacerola.

Si se desea, también pueden incorporarse canela en rama, jengibre o clavo de olor como aromatizantes.

Cómo comprobar el punto de la mermelada

Colocar un plato pequeño en el congelador o freezer durante 15 minutos. Luego, poner una cucharada de la mermelada caliente sobre la superficie fría y trazar un surco por el centro con una cuchara.

Si el canal no vuelve a juntarse o tarda considerablemente en hacerlo, la preparación habrá alcanzado el punto óptimo.

En ese momento, es fundamental retirar la cacerola del fuego para evitar la sobrecocción, que caramelizaría el azúcar y podría formar un bloque rígido al enfriarse.

Cómo envasar y pasteurizar la mermelada de manzana

Con la mermelada todavía caliente, verter la preparación en los frascos esterilizados y secos, dejando un margen libre de 1 a 2 centímetros en la parte superior.

Cerrar las tapas firmemente y colocar los frascos inmediatamente boca abajo hasta que se enfríen por completo, logrando así la formación del vacío.

Para asegurar una conservación prolongada, colocar los frascos cerrados dentro de una cacerola con agua y hervirlos a fuego suave durante 20 minutos. El hervor debe mantenerse moderado para impedir que los recipientes se golpeen entre sí y se rompan.

Cuánto dura la mermelada de manzana

Los frascos cerrados, conservados en un lugar seco, fresco y resguardado de la luz directa, se mantienen en óptimas condiciones hasta por un año.

Una vez abiertos, deben mantenerse en la heladera y consumirse en un lapso no mayor a 15 días.

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