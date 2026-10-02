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Mermelada de pomelo: la receta súper fácil para que salga deliciosa

Una receta casera con pomelo rosado y azúcar para preparar una mermelada de sabor intenso, con un toque de amargor y una textura ideal para acompañar tostadas, panes o galletitas.

La mermelada de pomelo rosado se puede preparar en casa con pocos ingredientes y acompañar tostadas

La mermelada de pomelo rosado se puede preparar en casa con pocos ingredientes y acompañar tostadas, panes o galletitas

La mermelada de pomelo rosado no suele encontrarse con facilidad en los supermercados, pero se puede preparar en casa con pocos ingredientes y un procedimiento sencillo. Su sabor intenso, con un equilibrio entre dulzor y un ligero amargor, es ideal para acompañar tostadas, panes o galletitas.

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Ingredientes para la mermelada de pomelo

  • 1 kg de pomelo rosado
  • 500 g de azúcar

Cómo preparar la mermelada de pomelo rosado

(La receta corresponde al canal de YouTube del cocinero Matías Chavero).

Acondicionar el pomelo

Primero, cortar la base y el extremo superior del pomelo. Luego, pelar la fruta al vivo, procurando retirar la cáscara y toda la parte blanca adherida a la pulpa, ya que puede aportar un sabor amargo. También se puede retirar la piel con un pelapapas y quitar después la parte blanca que haya quedado sobre la fruta.

Cortar la pulpa en trozos pequeños, retirar las semillas y la parte blanca del centro y reservar.

Blanquear las cáscaras

Colocar las cáscaras en una cacerola con agua y llevar a fuego medio hasta que hierva.

Repetir este proceso de hervido al menos 4 veces, cambiando el agua en cada ocasión. Este procedimiento permite eliminar el amargor característico de la piel.

Una vez blanqueadas, cortar las cáscaras en juliana.

Cocinar la mermelada

Colocar en una cacerola la pulpa picada, las cáscaras en juliana y el azúcar. Mezclar bien y cocinar a fuego mínimo durante 30 minutos.

Transcurrido ese tiempo, pisar o procesar levemente la mezcla y cocinar durante 15 minutos adicionales, siempre a fuego mínimo.

Comprobar el punto de cocción

Colocar un plato en el freezer hasta que esté frío.

Servir una cucharada de mermelada sobre el plato y pasar la cuchara por el medio. Si los lados no vuelven a juntarse, la mermelada está lista.

Envasar y conservar

Verter la mermelada aún caliente en frascos previamente esterilizados y tapar.

Colocar los frascos boca abajo hasta que se enfríen por completo.

Si no se abren, se conservan en un lugar seco y oscuro por hasta 1 año. Una vez abiertos, deben mantenerse en la heladera y consumirse dentro de unos 15 días.

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