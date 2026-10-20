Moho en las paredes: un arquitecto evaluó los 7 métodos más usados y eligió el más efectivo

7. Bicarbonato de sodio: cómo usarlo para limpiar el moho (efectividad: 3/5)

El arquitecto considera que el bicarbonato es una opción principalmente preventiva o adecuada para limpiezas ligeras, ya que tiene limitaciones cuando se trata de zonas severamente afectadas.

Para utilizarlo, recomienda disolver una cucharada de bicarbonato de sodio en una taza de agua y distribuir la mezcla sobre la superficie con un pulverizador o una esponja. Después, hay que frotar con un cepillo suave y dejar actuar.

Como medida adicional, Seia aconseja espolvorear bicarbonato seco sobre la zona una vez terminada la limpieza para ayudar a prevenir la reaparición del hongo.

Entre sus ventajas, destaca que es un producto económico y de origen natural.

6. Vinagre blanco de alcohol para eliminar el moho (efectividad: 3/5)

El profesional recomienda utilizar vinagre blanco o vinagre de alcohol, en lugar de vinagre de manzana. Según explica, el primero tiene una concentración de ácido acético cercana al 5%, lo que le proporciona una mayor acción contra el moho, un costo menor y un olor menos persistente.

La aplicación es sencilla: hay que rociar el vinagre directamente sobre la superficie afectada, sin diluirlo. Se debe dejar actuar durante al menos una hora y, después, limpiar con un paño humedecido en agua.

Para reducir el olor que deja el producto, el arquitecto propone esperar a que la pared esté seca y frotar suavemente con bicarbonato de sodio y una esponja húmeda durante 10 a 15 minutos. Finalmente, hay que retirar los restos con un paño limpio. De acuerdo con su explicación, la alcalinidad del bicarbonato neutraliza la acidez del vinagre.

5. Productos antimoho para paredes: cómo aplicarlos (efectividad: 4/5)

Los productos antimoho que se venden en comercios son una alternativa para quienes buscan una solución lista para usar, sin necesidad de preparar mezclas caseras.

Se aplican mediante pulverización, siguiendo las indicaciones del fabricante. Luego, se dejan actuar durante el tiempo recomendado y se realiza el enjuague o la limpieza que indique el envase.

Seia advierte que es importante utilizar guantes y mantener los ambientes bien ventilados, debido a que estos productos pueden contener sustancias químicas irritantes para la piel y las vías respiratorias. También señala que hay que comprobar si la formulación es adecuada para el material que se va a tratar, como cerámicos o mampostería.

Su principal desventaja es el costo, generalmente superior al de las preparaciones caseras, además de la presencia de componentes químicos fuertes.

4. Bórax para limpiar el moho de las paredes (efectividad: 4/5)

El bórax se destaca por su capacidad para penetrar en superficies porosas, como los revoques de paredes y cielorrasos. El arquitecto también lo señala como una opción útil para tratar zonas de difícil acceso, entre ellas sótanos, áticos y sectores ubicados detrás de los muebles.

Para preparar la mezcla, indica disolver una taza de bórax en cuatro litros de agua caliente. La solución se aplica con un pulverizador o una esponja. Después, se frota la superficie con un cepillo y se retira el exceso con un paño húmedo.

Como consejo práctico, el profesional sugiere dejar un leve residuo del producto sobre la superficie para inhibir el crecimiento de nuevas esporas.

3. Aceite de árbol de té para combatir el moho (efectividad: 4/5)

El aceite de árbol de té es otra de las alternativas que Seia incluye entre las más efectivas. El arquitecto atribuye su acción contra el moho a un componente denominado terpinen-4-ol.

Para prepararlo, se debe diluir una cucharadita de aceite en una taza de agua. Luego, se rocía la zona afectada y se deja actuar sin enjuagar.

Entre las ventajas que destaca el profesional se encuentran su origen natural, sus propiedades desodorizantes y su acción prolongada. Sin embargo, advierte que suele venderse en frascos pequeños y que su costo es superior al de otras opciones.

2. Agua oxigenada al 3% para eliminar el moho (efectividad: 4/5)

El peróxido de hidrógeno, conocido como agua oxigenada, es otra de las opciones que recomienda el arquitecto. En este caso, indica utilizar una concentración del 3%, correspondiente al producto de uso doméstico, para tratar zonas húmedas como baños y sótanos.

Se debe aplicar el producto puro con un pulverizador sobre el área afectada y dejarlo actuar entre 10 y 15 minutos. En superficies porosas, Seia recomienda frotar con un cepillo de cerdas suaves antes de retirar los restos con un trapo o una esponja.

Antes de utilizarlo, aconseja hacer una prueba en un sector pequeño para comprobar que no provoque decoloraciones en la pintura o alteraciones en el acabado.

1. Lavandina para eliminar el moho: cómo usarla (efectividad: 5/5)

La lavandina, también conocida como lejía o cloro, ocupa el primer puesto del análisis de Seia. El arquitecto considera que el hipoclorito de sodio es una solución económica, accesible y efectiva para eliminar el moho, especialmente en superficies no porosas, como los azulejos de baños y cocinas.

Según el procedimiento que describe, hay que mezclar una parte de lavandina con tres partes de agua. La preparación se aplica generosamente sobre la zona afectada y se deja actuar entre 10 y 15 minutos para destruir las esporas y blanquear la superficie.

El profesional destaca un paso que considera fundamental: el enjuague. Una vez transcurrido el tiempo de actuación, recomienda limpiar minuciosamente el área con agua limpia, utilizando un paño o una esponja para retirar los residuos.

Sin embargo, también señala una limitación importante: la lavandina no penetra en profundidad en materiales porosos, como la madera o el yeso. Por eso, las esporas que permanecen en las capas internas pueden sobrevivir y favorecer la reaparición del hongo.

Qué productos no hay que mezclar para limpiar el moho

Además de explicar cómo utilizar cada método, Marcelo Seia advierte sobre los riesgos de combinar determinados productos de limpieza. En particular, remarca dos reglas fundamentales:

Nunca mezclar lavandina con vinagre o amoníaco. Estas combinaciones pueden liberar gases y vapores tóxicos peligrosos para la salud.

No mezclar agua oxigenada con vinagre. Según explica el arquitecto, ambos compuestos reaccionan entre sí y pueden perder eficacia como tratamiento contra el moho.

Estas precauciones son esenciales al momento de limpiar las paredes, ya que combinar productos no garantiza mejores resultados y puede generar riesgos innecesarios.

Cómo evitar que el moho vuelva a aparecer en las paredes

Aunque los siete métodos permiten tratar las superficies afectadas, el arquitecto aclara que la limpieza no resuelve por sí sola el origen del problema.

El moho necesita agua para desarrollarse. Por eso, si se elimina la mancha, pero se mantiene la fuente de humedad que alimenta al hongo, la colonia puede volver a aparecer.

Entre las causas que identifica Seia se encuentran las filtraciones de lluvia, las cañerías rotas, la humedad de cimientos y la condensación. Para evitar que el problema se repita, sostiene que es necesario diagnosticar el origen de la humedad y resolverlo técnicamente.

De esta manera, la limpieza constituye una parte del tratamiento, pero la solución de fondo consiste en eliminar las condiciones que permiten el crecimiento del moho.