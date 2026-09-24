Paredes exteriores de la casa: cada cuánto hay que pintarlas para prevenir problemas de humedad

De esta manera, conservar el frente de la vivienda en buenas condiciones no solo permite mejorar su aspecto, sino también reducir el riesgo de deterioro.

Cuando el agua consigue atravesar esa barrera, pueden aparecer distintas señales dentro de la vivienda. Entre las más frecuentes se encuentran las manchas, el salitre y el desprendimiento de la pintura.

De acuerdo con el especialista, estas marcas pueden estar relacionadas con una protección exterior deficiente y terminar haciéndose visibles en los ambientes internos.

Cada cuánto hay que renovar la pintura exterior de una casa

A la hora de elegir un recubrimiento para la fachada, el arquitecto recomienda materiales que tengan buena flexibilidad, como el látex poliuretánico.

Esta propiedad permite que la pintura acompañe las pequeñas dilataciones y movimientos que pueden producirse en los muros. También ayuda a soportar los cambios de temperatura sin perder sus características de protección.

La protección que brinda una pintura exterior no es permanente, por lo que necesita renovarse de manera periódica. El momento dependerá del estado en que se encuentre el recubrimiento y de las condiciones a las que haya estado expuesto.

Para Seia, volver a pintar la fachada no debería verse únicamente como un gasto estético. También forma parte del mantenimiento preventivo de la vivienda y contribuye a prolongar la vida útil de los muros.