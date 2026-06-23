Cómo evitar los 7 errores más comunes que provocan humedad en el hogar

Filtraciones por la fachada: cómo las grietas exteriores generan humedad

Muchas personas consideran que pintar el exterior de una casa es una cuestión exclusivamente estética. Sin embargo, la pintura constituye la primera barrera de protección frente al agua.

La exposición continua al sol, la lluvia y los cambios de temperatura deteriora el revoque y puede generar grietas en la fachada por las que comienza a filtrarse la humedad.

El error de utilizar materiales rígidos

Tapar grietas con cemento o enduido común suele ser una solución ineficaz. Las paredes se expanden y contraen con los cambios climáticos, y los materiales rígidos terminan quebrándose, lo que provoca la reaparición de las fisuras.

La solución: se recomienda utilizar selladores elásticos o pinturas impermeabilizantes para exteriores, capaces de acompañar los movimientos naturales de la estructura.

Canaletas y desagües tapados: una causa frecuente de humedad en el hogar

Un sistema de desagüe puede funcionar correctamente durante lluvias moderadas y, sin embargo, presentar fallas importantes durante tormentas intensas si las canaletas son insuficientes o están obstruidas.

Cuando los desagües pluviales se tapan con hojas, barro u otros residuos, el agua puede rebalsar hacia el interior de la vivienda en lugar de dirigirse al exterior.

La solución: lo ideal es contar con canaletas amplias, bajadas de gran capacidad y embudos protegidos mediante rejillas o canastos. Además, es clave realizar tareas de mantenimiento preventivo de forma periódica.

Cómo impermeabilizar techos correctamente para evitar filtraciones

Impermeabilizar un techo no consiste únicamente en aplicar un producto sobre la superficie. Si se coloca sobre polvo, pintura floja o sectores deteriorados, la adherencia será deficiente y la protección perderá efectividad.

El espesor también importa. Aplicar una cantidad insuficiente de producto puede reducir significativamente su vida útil, ya que la exposición al sol, la lluvia y el frío acelera el desgaste de la capa impermeabilizante.

Cómo hacerlo correctamente: antes de comenzar, es necesario barrer, rasquetear las partes flojas, lavar la superficie y dejarla secar completamente. Luego se deben sellar las grietas y reforzar los puntos críticos, como encuentros con paredes, embudos y ventilaciones, antes de aplicar la membrana respetando el rendimiento recomendado por el fabricante.

Pérdidas ocultas en cañerías: un problema que provoca humedad en las paredes

Al colgar cuadros, estanterías o muebles, existe el riesgo de perforar cañerías de agua, gas o calefacción. Estas instalaciones no siempre siguen recorridos evidentes y una pequeña pérdida puede permanecer oculta durante semanas.

Con el tiempo, una filtración interna puede provocar daños importantes en el revoque y la estructura de la pared.

Cómo prevenirlo: durante una obra, resulta recomendable tomar fotografías y registrar medidas del recorrido de las instalaciones antes de cubrirlas.

En viviendas terminadas, se aconseja evitar perforaciones en líneas verticales u horizontales cercanas a griferías, mochilas de baño o bachas. También puede utilizarse un detector de cañerías para minimizar riesgos.

Condensación y moho: el impacto de la falta de ventilación en la vivienda

No toda la humedad proviene del exterior. Gran parte se genera dentro del hogar a través de actividades cotidianas como ducharse, cocinar o secar ropa en ambientes cerrados.

Ese vapor queda suspendido en el aire y tiende a condensarse sobre superficies frías, como ventanas, esquinas o detrás de los muebles, favoreciendo la aparición de moho y hongos en las paredes.

La solución: abrir una ventana de forma ocasional no siempre es suficiente. Lo más efectivo es contar con extractores en los baños, campanas con salida al exterior en las cocinas y una ventilación constante que permita evacuar el exceso de humedad.

Humedad ascendente: por qué sube desde el suelo y cómo identificarla

El suelo nunca está completamente seco y, cuando una vivienda carece de una barrera aislante adecuada, los cimientos y las paredes pueden absorber agua por capilaridad.

Este fenómeno, conocido como humedad ascendente, suele manifestarse lentamente mediante pintura descascarada, manchas o la aparición de salitre en la parte inferior de las paredes.

Cómo identificarla: generalmente aparece cerca de los zócalos y afecta a distintos ambientes de la vivienda, incluso en períodos sin lluvias.

Posibles soluciones: según la gravedad y las características de cada caso, pueden aplicarse distintos tratamientos, entre ellos inyecciones químicas, cortes alternados para reconstruir capas aisladoras o sistemas de ósmosis.

.