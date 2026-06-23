Cómo evitar los 7 errores más comunes que provocan humedad en el hogar

La humedad en una vivienda no comienza con la aparición de una mancha: esa marca visible suele ser apenas la señal de que el agua ya encontró un camino para ingresar.
La humedad puede aparecer por filtraciones, condensación o fallas estructurales. Cuáles son los errores más frecuentes que favorecen su aparición y qué medidas ayudan a prevenirla.
La humedad en las paredes puede tener distintos orígenes, desde filtraciones y pérdidas ocultas hasta problemas de ventilación o fallas estructurales.
La humedad en una vivienda no comienza con la aparición de una mancha: esa marca visible suele ser apenas la señal de que el agua ya encontró un camino para ingresar.
Por eso, antes de realizar gastos innecesarios o aplicar soluciones rápidas, tal como propone el arquitecto Marcelo Seia en su canal de YouTube, resulta fundamental identificar la causa real del problema y evitar medidas que solo funcionen como un "maquillaje" temporal.
Uno de los errores más frecuentes es raspar, reparar y pintar apenas aparece una mancha de humedad. Sin embargo, la mancha es una consecuencia y no la causa del problema. Si no se identifica por dónde ingresa el agua, cualquier reparación tendrá un efecto limitado.
Cómo detectarlo: conviene observar si la mancha aparece únicamente después de las lluvias o si permanece de forma constante. También es importante determinar si se encuentra en la parte superior o inferior de la pared, cerca de una cañería o si afecta a varios ambientes de la vivienda.
Muchas personas consideran que pintar el exterior de una casa es una cuestión exclusivamente estética. Sin embargo, la pintura constituye la primera barrera de protección frente al agua.
La exposición continua al sol, la lluvia y los cambios de temperatura deteriora el revoque y puede generar grietas en la fachada por las que comienza a filtrarse la humedad.
El error de utilizar materiales rígidos
Tapar grietas con cemento o enduido común suele ser una solución ineficaz. Las paredes se expanden y contraen con los cambios climáticos, y los materiales rígidos terminan quebrándose, lo que provoca la reaparición de las fisuras.
La solución: se recomienda utilizar selladores elásticos o pinturas impermeabilizantes para exteriores, capaces de acompañar los movimientos naturales de la estructura.
Un sistema de desagüe puede funcionar correctamente durante lluvias moderadas y, sin embargo, presentar fallas importantes durante tormentas intensas si las canaletas son insuficientes o están obstruidas.
Cuando los desagües pluviales se tapan con hojas, barro u otros residuos, el agua puede rebalsar hacia el interior de la vivienda en lugar de dirigirse al exterior.
La solución: lo ideal es contar con canaletas amplias, bajadas de gran capacidad y embudos protegidos mediante rejillas o canastos. Además, es clave realizar tareas de mantenimiento preventivo de forma periódica.
Impermeabilizar un techo no consiste únicamente en aplicar un producto sobre la superficie. Si se coloca sobre polvo, pintura floja o sectores deteriorados, la adherencia será deficiente y la protección perderá efectividad.
El espesor también importa. Aplicar una cantidad insuficiente de producto puede reducir significativamente su vida útil, ya que la exposición al sol, la lluvia y el frío acelera el desgaste de la capa impermeabilizante.
Cómo hacerlo correctamente: antes de comenzar, es necesario barrer, rasquetear las partes flojas, lavar la superficie y dejarla secar completamente. Luego se deben sellar las grietas y reforzar los puntos críticos, como encuentros con paredes, embudos y ventilaciones, antes de aplicar la membrana respetando el rendimiento recomendado por el fabricante.
Al colgar cuadros, estanterías o muebles, existe el riesgo de perforar cañerías de agua, gas o calefacción. Estas instalaciones no siempre siguen recorridos evidentes y una pequeña pérdida puede permanecer oculta durante semanas.
Con el tiempo, una filtración interna puede provocar daños importantes en el revoque y la estructura de la pared.
Cómo prevenirlo: durante una obra, resulta recomendable tomar fotografías y registrar medidas del recorrido de las instalaciones antes de cubrirlas.
En viviendas terminadas, se aconseja evitar perforaciones en líneas verticales u horizontales cercanas a griferías, mochilas de baño o bachas. También puede utilizarse un detector de cañerías para minimizar riesgos.
No toda la humedad proviene del exterior. Gran parte se genera dentro del hogar a través de actividades cotidianas como ducharse, cocinar o secar ropa en ambientes cerrados.
Ese vapor queda suspendido en el aire y tiende a condensarse sobre superficies frías, como ventanas, esquinas o detrás de los muebles, favoreciendo la aparición de moho y hongos en las paredes.
La solución: abrir una ventana de forma ocasional no siempre es suficiente. Lo más efectivo es contar con extractores en los baños, campanas con salida al exterior en las cocinas y una ventilación constante que permita evacuar el exceso de humedad.
El suelo nunca está completamente seco y, cuando una vivienda carece de una barrera aislante adecuada, los cimientos y las paredes pueden absorber agua por capilaridad.
Este fenómeno, conocido como humedad ascendente, suele manifestarse lentamente mediante pintura descascarada, manchas o la aparición de salitre en la parte inferior de las paredes.
Cómo identificarla: generalmente aparece cerca de los zócalos y afecta a distintos ambientes de la vivienda, incluso en períodos sin lluvias.
Posibles soluciones: según la gravedad y las características de cada caso, pueden aplicarse distintos tratamientos, entre ellos inyecciones químicas, cortes alternados para reconstruir capas aisladoras o sistemas de ósmosis.
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