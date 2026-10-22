Netflix estrenó la nueva temporada de su serie más vista y apenas tiene 10 capítulos

El conflicto no era menor. La posibilidad de que Joanne diera ese paso involucraba sus propias convicciones, su identidad y el lugar que quería ocupar en la vida de su pareja. Al mismo tiempo, Noah debía decidir qué estaba dispuesto a aceptar para sostener una relación con alguien que no necesariamente compartía todas sus creencias.

La decisión de convertirse al judaísmo terminó tomando otro sentido cuando Esther, interpretada por Jackie Tohn, ayudó a Joanne a reconocer que su vínculo con esa tradición no era tan distante como ella creía. El proceso dejó de ser exclusivamente una respuesta a las necesidades de Noah y comenzó a relacionarse con una búsqueda personal.

De esa manera, la posibilidad de la conversión perdió parte de su peso como condición para el futuro de la pareja. Noah llegó a estar preparado para afrontar las consecuencias si Joanne decidía no hacerlo. La relación, por lo tanto, dejó de depender de una respuesta concreta a ese dilema.

El desafío de la temporada 3: contar qué sucede después del final feliz

El cierre de la segunda temporada podría haber funcionado como el desenlace de una película romántica tradicional. Los protagonistas resolvieron sus diferencias, reafirmaron sus sentimientos y eligieron seguir juntos. La historia parecía haber alcanzado el punto al que suelen conducir las comedias románticas.

Pero Nadie quiere esto es una serie y todavía tiene una relación que explorar. Por eso, el equipo creativo encabezado por Erin Foster tuvo que encontrar una manera de continuar sin deshacer artificialmente el camino recorrido por sus personajes.

La solución fue cambiar el centro del relato. En lugar de inventar un nuevo obstáculo que pusiera en duda el amor entre Noah y Joanne, la tercera temporada decidió avanzar hacia una etapa diferente: la construcción de una vida compartida.

Kristen Bell y Adam Brody: la química que sostiene la historia

Uno de los elementos centrales de Nadie quiere esto es la química entre Kristen Bell y Adam Brody. La relación entre sus personajes se convirtió en el corazón de la serie y permitió que las diferencias entre Noah y Joanne funcionaran como parte de la atracción, en lugar de convertirse únicamente en una sucesión de enfrentamientos.

Noah y Joanne tienen personalidades, experiencias y perspectivas que no siempre coinciden. Esa distancia alimentó buena parte de los conflictos anteriores, especialmente cuando sus diferencias religiosas y sus expectativas personales amenazaron con separarlos.

La nueva temporada llevará esa dinámica a un escenario más estable. Con la decisión de construir una vida juntos, los personajes tendrán que encontrar un equilibrio entre la individualidad y el compromiso.

Cuántos episodios tiene Nadie quiere esto en Netflix

La tercera temporada de Nadie quiere esto está compuesta por diez episodios y se encuentra disponible en Netflix desde el 22 de octubre de 2026.

La fecha marca el regreso de una historia que, después de dos temporadas, decidió no depender exclusivamente de la pregunta sobre si sus protagonistas conseguirían permanecer juntos. El nuevo punto de partida permite que la ficción explore otras dimensiones de la pareja sin abandonar los elementos que definieron su identidad.

La diferencia está en el lugar que ocupa ahora la relación central. Noah y Joanne ya atravesaron una discusión decisiva sobre el futuro y terminaron reafirmando su elección mutua. Por eso, la temporada 3 puede concentrarse en las consecuencias de esa decisión.

Esa es la apuesta narrativa de la nueva entrega: demostrar que una comedia romántica puede seguir siendo interesante cuando sus protagonistas dejan de perseguir el amor y comienzan a vivirlo.

Tráiler oficial de la temporada 3 de Nadie quiere esto en Netflix