Netflix estrenó una nueva serie corta de 6 capítulos que es ideal para maratonear

De qué trata Grande de España en Netflix

El protagonista de Grande de España es Don Leandro, un marqués que atraviesa una situación económica complicada y que, pese a sus dificultades, continúa aferrado a las apariencias. Su objetivo va más allá de recuperar cierta estabilidad financiera: también sueña con convertirse en Grande de España, una distinción vinculada a la nobleza que representa el reconocimiento social al que aspira.

Sin embargo, sus aspiraciones chocan con una realidad difícil de disimular. La fortuna familiar ya no parece suficiente para sostener el estilo de vida que quiere conservar y el deterioro económico lo obliga a considerar una decisión que amenaza con cambiarlo todo: vender el palacete de su familia en Madrid.

En ese escenario aparece Sofía Carrington, una empresaria extraordinariamente rica que se interesa por el palacete. Su llegada abre una posibilidad para el marqués, pero también introduce un nuevo problema. La negociación no se limita a establecer un precio y acordar las condiciones de una compraventa. Los intereses personales de ambos empiezan a mezclarse con las conversaciones comerciales.

Según la sinopsis oficial de Netflix: "Desesperado por vender su palacete, un marqués en la ruina intenta concretar una transacción rápida con una encantadora pero misteriosa millonaria que tiene sus propios planes".

Antonio de la Torre y Alexandra Jiménez lideran el elenco

Antonio de la Torre

Alexandra Jiménez

Enric Benavent

Fernando Andina

Ana Asensio

Lía Lois

Nacho López

César Tormo

Lupe Cartié Roda

Óliver Pérez

Grande de España, el estreno que está arrasando en Netflix

El lanzamiento de Grande de España llega acompañado de expectativas por sus protagonistas, su equipo creativo y una historia que permite desarrollar situaciones de humor incómodo.

La serie se estrenó este viernes 23 de octubre de 2026 y puso sus seis episodios a disposición de los suscriptores de Netflix. Ese formato permite que los espectadores puedan terminar la historia durante el mismo fin de semana, sin esperar al lanzamiento de nuevas entregas.

Por ahora, la propuesta reúne los elementos de una comedia española centrada en las contradicciones sociales: un aristócrata sin dinero, una empresaria interesada en su propiedad y una negociación en la que cada parte intenta proteger sus propios intereses.

Tráiler oficial de Grande de España en Netflix