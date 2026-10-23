Ester Expósito se destaca en Netflix con esta nueva película basada en una icónica novela

Ana Ozores habita Vetusta, una ciudad ficticia en la que la reputación, las apariencias y la vigilancia social condicionan las decisiones individuales. Su existencia transcurre entre una moral estricta y una hipocresía colectiva que limita su libertad. En ese contexto, la protagonista busca una forma de escapar de una vida que no termina de satisfacer sus aspiraciones.

Frente a Expósito estará Oriol Pla, encargado de interpretar al Magistral Fermín de Pas. El actor construyó una trayectoria destacada en el ámbito audiovisual y teatral, con trabajos como la serie Yo, adicto, estrenada en 2024. Además, recientemente recibió el Premio Nacional de Teatro 2026, un reconocimiento que refuerza su posición dentro de la escena interpretativa española.

La presencia de dos intérpretes con perfiles diferentes también abre la posibilidad de construir una dinámica dramática en la que los silencios, las miradas y las contradicciones tengan un peso importante. Aunque Netflix todavía no ha detallado todos los aspectos de la película, el reparto principal ya ofrece una primera pista sobre el enfoque interpretativo del proyecto.

El elenco principal de La Regenta con Ester Expósito

Además de Ester Expósito y Oriol Pla, la película contará con un reparto integrado por Vito Sanz, Borja Luna, Clara Ingold, Carlos González, Ana Torrent, Itsaso Arana y Gonzalo de Castro, entre otros intérpretes.

En ese sentido, el reparto tendrá una función fundamental en la construcción de ese entorno. Las interacciones entre los personajes ayudarán a mostrar cómo circulan los rumores, cómo se establecen las jerarquías y cómo la reputación puede convertirse en una herramienta de presión.

Aunque el anuncio no desarrolla en detalle las características de cada papel, los nombres confirmados permiten anticipar una adaptación coral alrededor de la historia de Ana Ozores y Fermín de Pas.