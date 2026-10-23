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Ester Expósito se destaca en Netflix con esta nueva película basada en una icónica novela

"La Regenta" vuelve a la pantalla con Ester Expósito y Oriol Pla al frente de una adaptación de Netflix que apostará por una mirada renovada.

Ester Expósito se destaca en Netflix con esta nueva película basada en una icónica novela. (Foto: Archivo)

Ester Expósito se destaca en Netflix con esta nueva película basada en una icónica novela. (Foto: Archivo)

La Regenta tendrá una nueva adaptación cinematográfica impulsada por Netflix, que reunirá a Ester Expósito y Oriol Pla en los papeles principales de una de las obras más emblemáticas de la literatura española. El rodaje comenzará este viernes 23 de octubre, según anunció la plataforma, que apostará por una reinterpretación de la novela de Leopoldo Alas, conocido como Clarín, bajo la dirección de la cineasta catalana Mar Coll.

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El proyecto contará con la producción de María Zamora, una de las figuras destacadas del cine español contemporáneo. La combinación de una directora con una mirada personal, una productora reconocida y dos intérpretes de amplia proyección sitúa esta nueva versión entre las adaptaciones literarias que buscarán conectar los clásicos con el público actual.

Sin embargo, la principal novedad no estará únicamente en el reparto. La película buscará acercarse al universo de Clarín desde una perspectiva femenina, con especial atención a la soledad, el desamor y la búsqueda de sentido de su protagonista. Se trata de una lectura que pretende recuperar la complejidad de Ana Ozores y explorar su historia desde una sensibilidad contemporánea.

Ester Expósito y Oriol Pla encabezarán una nueva adaptación de Netflix

La elección de Ester Expósito para interpretar a Ana Ozores será uno de los elementos centrales de esta producción. La actriz alcanzó reconocimiento internacional gracias a su participación en la serie Élite, estrenada en 2018, y ahora asumirá el desafío de dar vida a un personaje marcado por los conflictos personales, las convenciones sociales y las contradicciones de la sociedad en la que vive.

Ana Ozores habita Vetusta, una ciudad ficticia en la que la reputación, las apariencias y la vigilancia social condicionan las decisiones individuales. Su existencia transcurre entre una moral estricta y una hipocresía colectiva que limita su libertad. En ese contexto, la protagonista busca una forma de escapar de una vida que no termina de satisfacer sus aspiraciones.

Frente a Expósito estará Oriol Pla, encargado de interpretar al Magistral Fermín de Pas. El actor construyó una trayectoria destacada en el ámbito audiovisual y teatral, con trabajos como la serie Yo, adicto, estrenada en 2024. Además, recientemente recibió el Premio Nacional de Teatro 2026, un reconocimiento que refuerza su posición dentro de la escena interpretativa española.

La presencia de dos intérpretes con perfiles diferentes también abre la posibilidad de construir una dinámica dramática en la que los silencios, las miradas y las contradicciones tengan un peso importante. Aunque Netflix todavía no ha detallado todos los aspectos de la película, el reparto principal ya ofrece una primera pista sobre el enfoque interpretativo del proyecto.

El elenco principal de La Regenta con Ester Expósito

Además de Ester Expósito y Oriol Pla, la película contará con un reparto integrado por Vito Sanz, Borja Luna, Clara Ingold, Carlos González, Ana Torrent, Itsaso Arana y Gonzalo de Castro, entre otros intérpretes.

En ese sentido, el reparto tendrá una función fundamental en la construcción de ese entorno. Las interacciones entre los personajes ayudarán a mostrar cómo circulan los rumores, cómo se establecen las jerarquías y cómo la reputación puede convertirse en una herramienta de presión.

Aunque el anuncio no desarrolla en detalle las características de cada papel, los nombres confirmados permiten anticipar una adaptación coral alrededor de la historia de Ana Ozores y Fermín de Pas.

En pocas palabras

  • Netflix y Ester Expósito: La plataforma lanza una nueva adaptación de "La Regenta" con Ester Expósito.
  • Mirada renovada: La producción se enfoca en la perspectiva femenina de Ana Ozores.
  • Elenco principal: Oriol Pla se une a Expósito, acompañados por un elenco de figuras destacadas.
Resumen generado por Thinkindot AI
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