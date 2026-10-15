En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Trends
Netflix
Nicolás Francella
ESTRENOS

Netflix: Francella y Mario Casas estrenan un nuevo thriller español y es la película más esperada

"En nombre de otro" llega a Netflix con Mario Casas y Francella al frente del elenco y una confesión que cambiará el rumbo de un caso aparentemente cerrado.

Netflix: Francella y Mario Casas estrenan un nuevo thriller español y es la película más esperada. (Fotos: Archivo)

Netflix: Francella y Mario Casas estrenan un nuevo thriller español y es la película más esperada. (Fotos: Archivo)

La nueva apuesta de Netflix por el suspenso español ya tiene fecha de estreno y una historia que promete mantener al público pendiente de cada detalle. En nombre de otro llegará a la plataforma el próximo 11 de diciembre de 2026. El elenco protagónico está conformado por Eduard Fernández, Mario Casas, Blanca Suárez, Nicolás Francella, y Alexandra Jiménez.

Leé también Ricardo Darín brilla en Netflix con El Eternauta 2: la serie estrena su segunda temporada
Ricardo Darín brilla en Netflix con El Eternauta 2: la serie estrena su segunda temporada. (Foto: Archivo)

Detrás del proyecto está Oriol Paulo, director y guionista conocido por sus historias llenas de giros, secretos y pistas que obligan a revisar todo lo que el espectador creía saber.

La película formará parte de la apuesta de Netflix por las producciones españolas durante el tramo final de 2026. El cineasta volverá a ponerse al frente de una película después de Los renglones torcidos de Dios, mientras que su colaboración más reciente con Netflix incluyó la miniserie La última noche en Tremor.

De qué trata En nombre de otro en Netflix

La sinopsis oficial sitúa el comienzo de la historia en la mañana de Nochebuena. En ese momento, un hombre entra en una comisaría y declara haber matado a varias personas. La propia presentación del argumento introduce una primera incertidumbre: el sospechoso afirma haber asesinado a dos personas, aunque deja abierta la posibilidad de que hayan sido tres.

En una investigación criminal, una confesión puede parecer una pieza decisiva. Sin embargo, en esta película, la declaración será el comienzo de un entramado más complejo. El relato del hombre conducirá a otro crimen que parecía cerrado, pero cuya resolución no encajará con una explicación lógica de los acontecimientos.

La historia, por tanto, no se centrará únicamente en establecer si el sospechoso es responsable de los hechos que reconoce. También pondrá el foco en sus motivos, en la información que decide revelar y en la relación entre los diferentes episodios criminales.

La ambientación navideña añadirá un marco temporal concreto a la narración. La acción comenzará en una fecha asociada habitualmente con reuniones familiares y celebraciones, pero el relato girará alrededor de una investigación policial y de una confesión que alterará la tranquilidad de esa jornada.

Cuándo se estrena En nombre de otro en Netflix

La plataforma anunció que En nombre de otro se estrenará el 11 de diciembre de 2026, una fecha que sitúa la producción en plena temporada de estrenos de fin de año. El anuncio estuvo acompañado por la presentación del póster oficial, que permitió conocer más detalles sobre el lanzamiento.

La fecha también permite anticipar el regreso del director a la gran pantalla después de su anterior largometraje. Aunque su trabajo en televisión mantuvo su vínculo con el suspense, esta producción supondrá una nueva oportunidad para desarrollar su estilo dentro de una historia cinematográfica independiente.

Por ahora, el elemento más importante confirmado es la fecha de lanzamiento. La información publicada no permite dar por anunciados otros detalles, como una duración definitiva, una clasificación por edades o la publicación de un tráiler con una fecha específica.

Francella y Mario Casas encabezan el elenco de la película

La película contará con un elenco encabezado por Eduard Fernández, Mario Casas, Blanca Suárez, Nicolás Francella y Alexandra Jiménez. La presencia de estos intérpretes reúne perfiles conocidos del cine y la ficción española, además de sumar atractivo para el lanzamiento en Netflix.

La información difundida sobre el proyecto identifica a estos cinco actores, aunque no detalla en la sinopsis qué papel desempeñará cada uno ni cómo se relacionarán sus personajes con el crimen principal. Por tanto, no es posible establecer todavía qué vínculos concretos tendrán dentro de la investigación sin contar con información adicional confirmada.

La película todavía mantiene bajo reserva buena parte de sus detalles narrativos. Esa información pendiente deja margen para que futuras presentaciones amplíen los datos sobre los personajes y sus relaciones, sin que sea necesario anticipar acontecimientos que no se han confirmado.

En pocas palabras

  • Estreno en Netflix: La película española "En nombre de otro" llega a la plataforma el 11 de diciembre de 2026.
  • Elenco de estrellas: El thriller cuenta con Mario Casas, Nicolás Francella, Eduard Fernández y Blanca Suárez.
  • Trama intrigante: Un hombre confiesa un crimen, desatando una investigación que reabre un caso aparentemente cerrado.
Resumen generado por Thinkindot AI
Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Netflix Nicolás Francella Mario Casas película
Notas relacionadas
Luis Zahera arrasa en Netflix con la serie española más vista y apenas tiene 9 capítulos
Si te gustó El Eternauta en Netflix con Ricardo Darín, esta es la serie que tenés que ver
Qué ver en Netflix: la nueva serie coreana de 10 episodios que los fans del K-drama están viendo

Últimas Noticias

Más sobre Trends

Más sobre Trends

Te puede interesar