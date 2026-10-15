Netflix: Francella y Mario Casas estrenan un nuevo thriller español y es la película más esperada

En una investigación criminal, una confesión puede parecer una pieza decisiva. Sin embargo, en esta película, la declaración será el comienzo de un entramado más complejo. El relato del hombre conducirá a otro crimen que parecía cerrado, pero cuya resolución no encajará con una explicación lógica de los acontecimientos.

La historia, por tanto, no se centrará únicamente en establecer si el sospechoso es responsable de los hechos que reconoce. También pondrá el foco en sus motivos, en la información que decide revelar y en la relación entre los diferentes episodios criminales.

La ambientación navideña añadirá un marco temporal concreto a la narración. La acción comenzará en una fecha asociada habitualmente con reuniones familiares y celebraciones, pero el relato girará alrededor de una investigación policial y de una confesión que alterará la tranquilidad de esa jornada.

Cuándo se estrena En nombre de otro en Netflix

La plataforma anunció que En nombre de otro se estrenará el 11 de diciembre de 2026, una fecha que sitúa la producción en plena temporada de estrenos de fin de año. El anuncio estuvo acompañado por la presentación del póster oficial, que permitió conocer más detalles sobre el lanzamiento.

La fecha también permite anticipar el regreso del director a la gran pantalla después de su anterior largometraje. Aunque su trabajo en televisión mantuvo su vínculo con el suspense, esta producción supondrá una nueva oportunidad para desarrollar su estilo dentro de una historia cinematográfica independiente.

Por ahora, el elemento más importante confirmado es la fecha de lanzamiento. La información publicada no permite dar por anunciados otros detalles, como una duración definitiva, una clasificación por edades o la publicación de un tráiler con una fecha específica.

Francella y Mario Casas encabezan el elenco de la película

La película contará con un elenco encabezado por Eduard Fernández, Mario Casas, Blanca Suárez, Nicolás Francella y Alexandra Jiménez. La presencia de estos intérpretes reúne perfiles conocidos del cine y la ficción española, además de sumar atractivo para el lanzamiento en Netflix.

La información difundida sobre el proyecto identifica a estos cinco actores, aunque no detalla en la sinopsis qué papel desempeñará cada uno ni cómo se relacionarán sus personajes con el crimen principal. Por tanto, no es posible establecer todavía qué vínculos concretos tendrán dentro de la investigación sin contar con información adicional confirmada.

La película todavía mantiene bajo reserva buena parte de sus detalles narrativos. Esa información pendiente deja margen para que futuras presentaciones amplíen los datos sobre los personajes y sus relaciones, sin que sea necesario anticipar acontecimientos que no se han confirmado.