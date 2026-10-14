Luis Zahera arrasa en Netflix con la serie española más vista y apenas tiene 9 capítulos

De qué trata Animal en Netflix

En un mercado dominado por las series que buscan sorprender con revelaciones constantes, misterios y conflictos cada vez más complejos, Animal eligió un camino diferente. Su historia construye una comedia a partir de un personaje central muy definido y de las situaciones absurdas que aparecen cuando su protagonista debe adaptarse a una realidad que no le resulta familiar.

La ficción presenta a un veterinario de pueblo que se ve obligado a aceptar un empleo en la sucursal de una gran empresa dirigida por su sobrina. El cambio representa mucho más que una nueva oportunidad laboral. Supone enfrentarse a una forma de trabajar, relacionarse y entender el mundo que choca directamente con sus costumbres.

A ese conflicto se suma un problema relacionado con un negocio turbio en el que se vio involucrado. La situación podría tener consecuencias legales, por lo que el protagonista deberá manejar ese frente mientras intenta desenvolverse en un entorno profesional que parece hecho a medida para poner a prueba su paciencia.

Según la descripción oficial en Netflix: "Corto de dinero, el veterinario Antón acepta trabajar en una elegante tienda de mascotas, donde pasa de tratar animales de granja a vender comidas prémium para perros mimados".

Luis Zahera construyó un protagonista difícil de olvidar

Uno de los grandes motivos para acercarse a Animal es la interpretación de Luis Zahera como Antón. El actor aporta una presencia que condiciona la serie desde el primer momento y convierte al veterinario en el eje alrededor del cual gira buena parte de la historia.

El personaje podría haber caído fácilmente en dos extremos poco interesantes. Por un lado, podría haberse convertido en alguien tan desagradable que resultara complicado empatizar con él. Por otro, también podría haber perdido sus particularidades hasta transformarse en una figura demasiado inofensiva, incapaz de provocar algo más que indiferencia.

La interpretación de Zahera encuentra un equilibrio entre ambas posibilidades. Antón conserva sus aristas, sus contradicciones y su manera particular de enfrentarse al mundo, pero también consigue despertar simpatía. Esa combinación hace que el personaje resulte entretenido sin necesidad de convertirlo en alguien perfecto.

La personalidad de Antón es una de las principales razones por las que la serie funciona tan bien. Sus reacciones, sus decisiones y su forma de relacionarse con quienes lo rodean generan buena parte de los momentos más destacados de la temporada.

Cuántos episodios tiene Animal en Netflix

Uno de los aspectos más destacados de Animal es su duración. La primera temporada cuenta con nueve episodios, una cifra que permite disfrutar de la propuesta sin exigir una inversión de tiempo demasiado prolongada.

La estructura también favorece el ritmo de la comedia. Al tratarse de una ficción centrada en los personajes y en sus relaciones, los capítulos pueden desarrollar diferentes situaciones sin perder de vista el conflicto principal.

Por supuesto, Animal no necesita ser una obra maestra para convertirse en una opción recomendable dentro del catálogo de Netflix. Su propuesta es más sencilla: ofrecer una comedia entretenida, con identidad propia y personajes capaces de generar simpatía.

Netflix ya confirmó el futuro de la comedia española

La continuidad es otro de los factores que hacen que Animal merezca atención. Según la información publicada sobre la serie, Netflix la renovó para una segunda y una tercera temporada, una decisión que permitirá ampliar las historias de sus protagonistas.

La presencia de Luis Zahera seguirá siendo especialmente relevante para mantener ese equilibrio. Antón es un personaje con suficiente personalidad para generar nuevas situaciones cómicas, siempre que la escritura consiga evitar que sus particularidades se conviertan en una repetición constante.

Para quienes todavía no la vieron, sus nueve episodios ofrecen una oportunidad de descubrir una comedia española que apuesta por los personajes antes que por los grandes artificios narrativos. Y para quienes ya conocen la historia, la confirmación de nuevas temporadas deja abierta la posibilidad de volver a encontrarse con Antón y Uxía en futuras situaciones.

Anuncio oficial de Animal, nueva temporada en Netflix