WhatsApp, con su masividad y uso transversal, se transformó en uno de los escenarios más íntimos y, a la vez, más públicos del día a día. Dentro de la aplicación, los estados permiten a los usuarios compartir contenido efímero con sus contactos. Pero, como ocurre con toda red, lo que se publica no siempre es lo que parece.

¿Qué nos lleva a subir estados todos los días? ¿Qué buscamos cuando compartimos una frase críptica o una foto ensayada? ¿Quién está del otro lado viendo, reaccionando, interpretando?

La necesidad de pertenecer: “Estoy acá, no me olvides”

Los psicólogos Roy Baumeister y Mark Leary propusieron en 1995 que uno de los motores fundamentales de la conducta humana es la necesidad de pertenencia. En su investigación, concluyeron que las personas tienen una motivación constante por establecer y mantener relaciones sociales significativas.

Esta teoría sigue siendo plenamente vigente en la era digital. Según los especialistas, la actualización frecuente de estados puede funcionar como un “recordatorio de presencia”, un mensaje silencioso que grita: “Estoy acá, mirame, pensame, no me olvides”.

En un mundo donde lo visible parece valer más que lo real, mostrarse se convierte en una forma de asegurar la propia existencia.





image.png Qué significa que una persona suba estados en WhatsApp todos los días, según la psicología

Validación externa: cuando el otro confirma quién soy

Más allá de la pertenencia, el deseo de validación se alza como otra de las fuerzas detrás de este hábito. Un estudio publicado en 2012 bajo el título “Narcissism and addiction to social networking sites” (Narcisismo y adicción a las redes sociales) reveló que muchas personas desarrollan un uso adictivo de plataformas digitales como reflejo de baja autoestima, ansiedad o rasgos narcisistas.

En este contexto, cada visualización de estado, cada emoji de reacción o comentario privado es interpretado como una forma de confirmación: valgo porque me miran, porque me tienen en cuenta, porque genero algo.

Para quienes sienten que su autoestima depende del exterior, WhatsApp puede convertirse en una herramienta de autorregulación emocional, pero también en un arma de doble filo.

El yo digital: una puesta en escena constante

El sociólogo Erving Goffman ya lo anticipaba en 1959 con su obra The Presentation of Self in Everyday Life. Para él, la vida social es una especie de obra de teatro, en la que las personas representan papeles según el contexto y la audiencia. Cada acción, cada palabra, cada gesto, es parte de un guion cuidadosamente montado.

En la era digital, esta teatralización se trasladó a las redes. Cada estado en WhatsApp puede ser entendido como una escena del yo digital, un fragmento cuidadosamente elegido para mostrar cierta imagen, proyectar determinada emoción o narrar una historia parcial.

No es lo mismo subir una foto en el gimnasio que compartir un fragmento de una canción melancólica. Cada decisión construye una narrativa sobre nosotros mismos, aunque muchas veces no seamos plenamente conscientes de ello.

Indirectas, reclamos y mensajes ocultos

No todo lo que se publica busca popularidad. A veces, los estados cumplen funciones mucho más sutiles. Según la psicóloga Subrahmanyam y sus colegas (2008), las redes sociales permiten emitir “señales sociales indirectas”, como reclamos disfrazados, insinuaciones románticas o intentos de provocar celos.

Este fenómeno es lo que en el lenguaje coloquial se conoce como “tirar indirectas”: publicar algo sabiendo que una persona específica lo verá, con la esperanza de que interprete el mensaje y reaccione. Es un modo de comunicación velado, ambiguo, que mezcla lo público con lo privado.

Frases como “Algunas personas solo te buscan cuando te necesitan” o “Lo que es para uno, aunque se aleje, vuelve” no siempre son genéricas. A veces, tienen nombre y apellido.

En estos casos, WhatsApp deja de ser una simple herramienta de comunicación para convertirse en un espacio de negociación emocional.

¿Es sano compartir tanto?

La pregunta no es sencilla. En principio, actualizar estados no representa un problema por sí solo. De hecho, puede ser una forma legítima de expresión, creatividad o socialización.

El punto crítico aparece cuando este comportamiento se vuelve compulsivo, genera ansiedad o afecta la autoestima. Si la necesidad de publicar surge de un vacío interno, de la urgencia por llamar la atención o del temor a ser olvidado, quizás estemos frente a un síntoma más profundo.

Especialistas en salud mental recomiendan prestar atención a ciertos signos:

Ansiedad si nadie ve el estado.

Necesidad de revisar quién lo visualizó.

Malestar si no hay reacciones.

Comparaciones constantes con los estados de otros.

Sentimiento de vacío al no tener nada que compartir.

En estos casos, vale la pena detenerse y repensar el vínculo con las redes, y en particular, con el yo que decidimos mostrar.

Un espejo de lo que somos… o queremos ser

Finalmente, los estados de WhatsApp no son un problema en sí mismos, sino un reflejo. Reflejan nuestros vínculos, nuestros miedos, nuestros deseos. Pueden ser una forma sana de compartir el día a día, o una trampa emocional que nos lleva a depender del juicio ajeno.

En tiempos donde la conexión es constante, pero la soledad también, no está de más preguntarse qué hay detrás de cada contenido que compartimos. Y, sobre todo, qué estamos buscando.

Porque a veces, un estado no es solo una frase, sino una súplica muda: “Estoy acá. No me dejes solo”.