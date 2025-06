Silvia Fernández Barrio no se guardó nada y lanzó una fuerte acusación contra Diego Brancatelli: "Es un..."

"Es un piojo", aseguró Fernández Barrio. "Está bien, pero Brancatelli abrió una cervecería, se va de vacaciones a Disney", le contestó Iglesias.

Filtran un terrible video de Luciana Elbusto burlándose de la esposa de Diego Brancatelli

Luciana Elbusto sigue generando revuelo después de confesar que mantuvo un romance clandestino con Diego Brancatelli, el esposo de Cecilia Insinga.

En esta ocasión, la periodista y panelista despertó todo tipo de repercusiones tras conocerse un video que subió a su cuenta de TikTok en el que parecería burlarse de la mujer de su colega, Cecilia.

“No, no, no, no. Dios dijo, ‘no desearás la mujer de tu prójimo’. A ustedes les dijo. A nosotras no nos dijo nada. ¿Qué me miras así? Lo dijo Dios”, se puede escuchar en las imágenes donde se la ve a Luciana divirtiéndose con un audio viral.