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Qué ver en Netflix: la nueva miniserie de 6 episodios que es ideal para maratonear

"Bajo la superficie" es la nueva serie de Netflix que combina ciencia ficción, terror y misterio en apenas seis capítulos.

Qué ver en Netflix: la nueva miniserie de 6 episodios que es ideal para maratonear. (Foto: Archivo)

Qué ver en Netflix: la nueva miniserie de 6 episodios que es ideal para maratonear. (Foto: Archivo)

La nueva serie de Netflix, Bajo la superficie (Below), se convirtió en una de las propuestas que más llaman la atención dentro del catálogo de la plataforma. Con seis episodios disponibles, la producción combina ciencia ficción, terror y suspenso en una historia que comienza con una desaparición, continúa con una comunidad dividida y presenta una amenaza que emerge de las profundidades del océano.

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El estreno despertó el interés de los seguidores de las historias de misterio y de las producciones protagonizadas por criaturas desconocidas.

Uno de los elementos que distingue a esta propuesta es su escenario. Lejos de las grandes ciudades y de los paisajes habituales de las producciones de ciencia ficción, la historia transcurre en una comunidad pesquera de Canadá. Allí, la vida cotidiana de sus habitantes comienza a cambiar cuando una presencia extraña altera la tranquilidad de las aguas y despierta viejos temores.

La trama también incorpora un componente personal. El protagonista arrastra desde su infancia el recuerdo de una tragedia relacionada con el mar. Muchos años después, una serie de acontecimientos parece devolverlo al lugar del que nunca logró desprenderse por completo.

De qué trata Bajo la superficie en Netflix

Los primeros minutos de Bajo la superficie presentan una escena que marca el rumbo de toda la historia. Un niño viaja en una pequeña embarcación cuando observa una silueta extraña bajo la superficie del agua. Lo que parece un avistamiento inquietante termina convertido en una tragedia: el pequeño pierde a su padre en circunstancias vinculadas con aquello que acaba de descubrir.

La secuencia funciona como el punto de partida de un misterio que se prolongará durante el resto de la narración. La presencia que se oculta bajo el océano no solo representa una amenaza física. También queda asociada con una pérdida familiar que marcará el futuro del protagonista.

El paso del tiempo introduce un nuevo escenario. El niño crece, forma una familia y se gana la vida trabajando a bordo de un modesto barco. Sin embargo, su situación está lejos de ser sencilla. La rutina de un pescador que intenta salir adelante vuelve a cruzarse con el recuerdo de aquella experiencia que lo marcó durante la infancia.

El personaje está interpretado por Josh Hartnett, actor que encabeza esta historia de terror y ciencia ficción. Su papel lo sitúa en el centro de un relato en el que los problemas cotidianos se mezclan con una amenaza difícil de explicar.

Según el resumen oficial en Netflix: "Una misteriosa criatura marina aterroriza un pueblo costero y obliga a un pescador a defender a su familia… y el medio de subsistencia de su vulnerable comunidad".

El elenco principal de Bajo la superficie

  • Josh Hartnett
  • Mackenzie Davis
  • Charlie Heaton
  • Willow Kean
  • Ruby Stokes
  • Kaleb Horn
  • Rohan Campbell
  • Natasha Henstridge
  • Mary Walsh

Cuántos episodios tiene Bajo la superficie en Netflix

Uno de los aspectos que más puede llamar la atención de quienes buscan una serie para el fin de semana es su extensión. La primera temporada cuenta con seis episodios, que ya se encuentran disponibles en Netflix.

El formato permite acercarse a una historia que concentra su propuesta en una amenaza central y en los conflictos que provoca dentro de una comunidad. Para los espectadores que prefieren producciones que puedan seguirse en pocos días, la cantidad de capítulos constituye un dato relevante.

La serie también reúne elementos reconocibles para quienes disfrutan del terror y la ciencia ficción. Por un lado, presenta una criatura marina cuya naturaleza genera preguntas. Por otro, desarrolla un conflicto humano relacionado con la pérdida, la familia y las dificultades de una población que depende del mar para sobrevivir.

La disponibilidad de los seis capítulos permite que los espectadores descubran la evolución de ese conflicto sin tener que esperar a nuevos estrenos semanales. Quienes busquen una producción breve, con elementos sobrenaturales y una trama centrada en un enigma, encontrarán en Bajo la superficie una propuesta que reúne esas características.

Tráiler oficial de Bajo la superficie en Netflix

En pocas palabras

  • Nueva serie: Bajo la superficie es una miniserie de Netflix con 6 episodios.
  • Género y trama: Combina ciencia ficción, terror y misterio con una historia de desapariciones y amenazas oceánicas.
  • Elenco principal: Protagonizada por Josh Hartnett, Mackenzie Davis y Charlie Heaton.
Resumen generado por Thinkindot AI
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