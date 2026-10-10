Qué ver en Netflix: la nueva miniserie de 6 episodios que es ideal para maratonear

De qué trata Bajo la superficie en Netflix

Los primeros minutos de Bajo la superficie presentan una escena que marca el rumbo de toda la historia. Un niño viaja en una pequeña embarcación cuando observa una silueta extraña bajo la superficie del agua. Lo que parece un avistamiento inquietante termina convertido en una tragedia: el pequeño pierde a su padre en circunstancias vinculadas con aquello que acaba de descubrir.

La secuencia funciona como el punto de partida de un misterio que se prolongará durante el resto de la narración. La presencia que se oculta bajo el océano no solo representa una amenaza física. También queda asociada con una pérdida familiar que marcará el futuro del protagonista.

El paso del tiempo introduce un nuevo escenario. El niño crece, forma una familia y se gana la vida trabajando a bordo de un modesto barco. Sin embargo, su situación está lejos de ser sencilla. La rutina de un pescador que intenta salir adelante vuelve a cruzarse con el recuerdo de aquella experiencia que lo marcó durante la infancia.

El personaje está interpretado por Josh Hartnett, actor que encabeza esta historia de terror y ciencia ficción. Su papel lo sitúa en el centro de un relato en el que los problemas cotidianos se mezclan con una amenaza difícil de explicar.

Según el resumen oficial en Netflix: "Una misteriosa criatura marina aterroriza un pueblo costero y obliga a un pescador a defender a su familia… y el medio de subsistencia de su vulnerable comunidad".

El elenco principal de Bajo la superficie

Josh Hartnett

Mackenzie Davis

Charlie Heaton

Willow Kean

Ruby Stokes

Kaleb Horn

Rohan Campbell

Natasha Henstridge

Mary Walsh

Cuántos episodios tiene Bajo la superficie en Netflix

Uno de los aspectos que más puede llamar la atención de quienes buscan una serie para el fin de semana es su extensión. La primera temporada cuenta con seis episodios, que ya se encuentran disponibles en Netflix.

El formato permite acercarse a una historia que concentra su propuesta en una amenaza central y en los conflictos que provoca dentro de una comunidad. Para los espectadores que prefieren producciones que puedan seguirse en pocos días, la cantidad de capítulos constituye un dato relevante.

La serie también reúne elementos reconocibles para quienes disfrutan del terror y la ciencia ficción. Por un lado, presenta una criatura marina cuya naturaleza genera preguntas. Por otro, desarrolla un conflicto humano relacionado con la pérdida, la familia y las dificultades de una población que depende del mar para sobrevivir.

La disponibilidad de los seis capítulos permite que los espectadores descubran la evolución de ese conflicto sin tener que esperar a nuevos estrenos semanales. Quienes busquen una producción breve, con elementos sobrenaturales y una trama centrada en un enigma, encontrarán en Bajo la superficie una propuesta que reúne esas características.

Tráiler oficial de Bajo la superficie en Netflix