Furor en Netflix por el estreno de un nuevo thriller dirigido y protagonizado por Ben Affleck

La búsqueda del dinero para pagar el rescate se convierte en el centro de un conflicto cada vez más complejo. Mark y Abigail deben evaluar qué están dispuestos a hacer para recuperar a su hijo, mientras la presión aumenta y el margen para tomar decisiones se reduce.

La situación coloca a la pareja frente a una disyuntiva: intentar proteger la imagen que construyeron ante los demás o asumir las consecuencias de aquello que salga a la luz. La película desarrolla ese enfrentamiento entre las apariencias y la realidad, mientras el secuestro obliga a los personajes a actuar en condiciones extremas.

Según el resumen oficial en Netflix: "Cuando secuestran a su hijo, un candidato a alcalde y su esposa buscan desesperadamente reunir dinero para el rescate, pero sus decisiones podrían destruirles la vida".

Ben Affleck y Kerry Washington lideran el elenco de Animales

Ben Affleck

Kerry Washington

Gillian Anderson

Steven Yeun

Luis Gerardo Méndez

Adriana Paz

Ray Fisher

Matt Gerald

Ben Affleck vuelve a la dirección con un thriller criminal

Con Animales, Ben Affleck retoma el suspenso desde la dirección después de trabajar en películas como Argo y Live by Night. En esta oportunidad, el cineasta combina su función detrás de cámara con el papel principal.

La producción está a cargo de Brad Weston, Collin Creighton, Ben Affleck, Matt Damon, Dani Bernfeld y Luciana Damon. El proyecto cuenta con la participación de Artists Equity, la compañía fundada por Affleck, Matt Damon y Gerry Cardinale.

La participación de Affleck tanto en la dirección como en la actuación conecta dos aspectos centrales del proyecto: la construcción del suspenso y la representación de un personaje obligado a tomar decisiones bajo una presión extrema.

Cuándo se estrenó Animales en Netflix

Animales se estrenó en Netflix el 9 de octubre de 2026. La película quedó disponible dentro de la oferta de la plataforma con una historia que combina crimen, drama familiar y tensión política.

Con una duración de 1 hora y 48 minutos, el largometraje presenta una trama centrada en un secuestro que obliga a una pareja a reunir dinero para recuperar a su hijo. Sin embargo, el conflicto se extiende cuando los protagonistas deben enfrentarse a información que amenaza con cambiar su relación y comprometer la candidatura política de Mark.

Para quienes buscan una nueva película en Netflix con elementos de suspenso y un conflicto familiar, Animales presenta una historia en la que la desaparición de un niño desencadena una sucesión de decisiones difíciles. El desarrollo de la trama pone el foco en las consecuencias de esas decisiones y en la fragilidad de una imagen pública cuando una crisis privada irrumpe sin aviso.

Tráiler oficial de Animales en Netflix