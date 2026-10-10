Luis Zahera brilla en Netflix con la nueva temporada de la serie española más vista

De qué trata la segunda temporada de Clanes en Netflix

La segunda temporada retomó la historia tres años después de los acontecimientos anteriores. Durante ese tiempo, Ana y Daniel intentaron dejar atrás el mundo criminal que condicionó sus vidas. Sin embargo, sus esfuerzos no fueron suficientes para mantenerse alejados de los conflictos que rodean a la familia Padín.

Ana, interpretada por Clara Lago, deberá regresar a Cambados y aceptar trabajar con un clan enemigo de los Padín. La decisión no será sencilla. La protagonista sabe que su participación puede contribuir al final de la organización familiar de Daniel y que, al mismo tiempo, podría significar la ruptura definitiva de su relación con él.

Daniel, por su parte, tomará otro camino. El personaje de Tamar Novas aceptará salir al mar por última vez para ayudar a su padre. Esa decisión volverá a vincularlo con un entorno del que había intentado apartarse.

La relación entre Ana y Daniel vuelve a quedar atrapada entre los sentimientos personales y los intereses criminales. Cada uno deberá actuar en un escenario en el que las lealtades familiares, las alianzas y la supervivencia tendrán un peso determinante.

Luis Zahera interpreta a El Curilla y cambia el equilibrio de poder

La principal novedad del reparto es la incorporación de Luis Zahera, quien interpreta a El Curilla. El personaje dirige otra empresa semilegal en la zona y observa una posible oportunidad en las debilidades de la familia Padín.

Su presencia amplía el mapa de intereses que atraviesa la ficción. Hasta ahora, buena parte de los conflictos se articulaba alrededor de los protagonistas y de las disputas vinculadas con la organización familiar. Con la llegada de El Curilla, aparece un nuevo actor capaz de aprovechar las tensiones internas y alterar las relaciones de poder.

Zahera aporta a esta nueva etapa una presencia vinculada a personajes de carácter intenso. Su participación en producciones como Entrevías, Animal y As bestas forma parte de una trayectoria que lo convirtió en uno de los intérpretes reconocibles del panorama audiovisual español.

Cuántos episodios tiene la segunda temporada de Clanes

La segunda entrega está compuesta por seis capítulos y recupera los elementos que marcaron la primera temporada: narcotráfico, relaciones personales, secretos familiares y enfrentamientos entre grupos rivales.

El formato de seis episodios concentra la narración en los conflictos principales. La relación entre Ana y Daniel vuelve a ocupar un lugar central, pero la trama también se expande hacia los problemas de la familia Padín y la aparición de nuevas figuras interesadas en modificar el equilibrio existente.

La primera temporada consiguió una importante repercusión internacional. Según los datos difundidos sobre su estreno, Clanes fue la serie de habla no inglesa más vista en Netflix durante su semana de lanzamiento. Además, alcanzó el número uno en 28 países y entró en el Top 10 de 82 mercados.

Netflix confirmó que Clanes tendrá una tercera y última temporada

La historia no terminará con los seis capítulos de la segunda entrega. Netflix anunció una tercera y última temporada, que cerrará el recorrido de Ana, Daniel y los personajes vinculados con la familia Padín.

La noticia establece un horizonte para la ficción y anticipa que los conflictos presentados hasta ahora tendrán continuidad. La nueva temporada contará nuevamente con Clara Lago, Tamar Novas y Luis Zahera, junto con otros integrantes del reparto, entre ellos Xosé Antonio Touriñán, Melania Cruz, Miguel de Lira y Chechu Salgado.

La dirección estará a cargo de Ángeles Huerta y Javier Rodríguez, mientras que Jorge Guerricaechevarría volverá a trabajar en el guion.

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