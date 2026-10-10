En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Trends
Luis Zahera
Netflix
SERIES

Luis Zahera brilla en Netflix con la nueva temporada de la serie española más vista

El actor español Luis Zahera se sumó a la segunda temporada de esta serie en Netflix con seis nuevos capítulos y conflictos inesperados.

Luis Zahera brilla en Netflix con la nueva temporada de la serie española más vista. (Foto: Archivo)

Luis Zahera brilla en Netflix con la nueva temporada de la serie española más vista. (Foto: Archivo)

La serie española en Netflix Clanes regresó con seis nuevos capítulos y una incorporación que promete cambiar el rumbo de la historia. Luis Zahera se sumó al reparto encabezado por Clara Lago y Tamar Novas para dar vida a un personaje que pondrá en jaque los equilibrios dentro del mundo del narcotráfico.

Leé también Ricardo Darín brilla en la plataforma Netflix con la mejor película argentina basada en hechos reales
Ricardo Darín brilla en la plataforma Netflix con la mejor película argentina basada en hechos reales

El regreso llegó con una trama más compleja para Ana González Soriano y Daniel Padín. Después de intentar alejarse de sus antiguas vidas, ambos volvieron a quedar atrapados en una red de intereses enfrentados. Esta vez, sin embargo, el problema será todavía mayor: Ana y Daniel estarán en bandos opuestos, una situación que amenaza con destruir definitivamente su relación.

La llegada de Zahera, conocido por sus interpretaciones en Animal y As bestas, añadió un nuevo foco de tensión. Su personaje, El Curilla, dirige una empresa semilegal en la zona y detecta una posible debilidad en las filas de los Padín. Su aparición introduce nuevas amenazas y modifica el escenario en el que se mueven los protagonistas.

Además, la historia ya tiene un horizonte definido. Netflix anunció una tercera y última temporada de Clanes, por lo que los acontecimientos de esta segunda entrega adquieren una importancia especial para comprender cómo evolucionarán los personajes y qué consecuencias tendrán sus decisiones.

De qué trata la segunda temporada de Clanes en Netflix

La segunda temporada retomó la historia tres años después de los acontecimientos anteriores. Durante ese tiempo, Ana y Daniel intentaron dejar atrás el mundo criminal que condicionó sus vidas. Sin embargo, sus esfuerzos no fueron suficientes para mantenerse alejados de los conflictos que rodean a la familia Padín.

Ana, interpretada por Clara Lago, deberá regresar a Cambados y aceptar trabajar con un clan enemigo de los Padín. La decisión no será sencilla. La protagonista sabe que su participación puede contribuir al final de la organización familiar de Daniel y que, al mismo tiempo, podría significar la ruptura definitiva de su relación con él.

Daniel, por su parte, tomará otro camino. El personaje de Tamar Novas aceptará salir al mar por última vez para ayudar a su padre. Esa decisión volverá a vincularlo con un entorno del que había intentado apartarse.

La relación entre Ana y Daniel vuelve a quedar atrapada entre los sentimientos personales y los intereses criminales. Cada uno deberá actuar en un escenario en el que las lealtades familiares, las alianzas y la supervivencia tendrán un peso determinante.

Luis Zahera interpreta a El Curilla y cambia el equilibrio de poder

La principal novedad del reparto es la incorporación de Luis Zahera, quien interpreta a El Curilla. El personaje dirige otra empresa semilegal en la zona y observa una posible oportunidad en las debilidades de la familia Padín.

Su presencia amplía el mapa de intereses que atraviesa la ficción. Hasta ahora, buena parte de los conflictos se articulaba alrededor de los protagonistas y de las disputas vinculadas con la organización familiar. Con la llegada de El Curilla, aparece un nuevo actor capaz de aprovechar las tensiones internas y alterar las relaciones de poder.

Zahera aporta a esta nueva etapa una presencia vinculada a personajes de carácter intenso. Su participación en producciones como Entrevías, Animal y As bestas forma parte de una trayectoria que lo convirtió en uno de los intérpretes reconocibles del panorama audiovisual español.

Cuántos episodios tiene la segunda temporada de Clanes

La segunda entrega está compuesta por seis capítulos y recupera los elementos que marcaron la primera temporada: narcotráfico, relaciones personales, secretos familiares y enfrentamientos entre grupos rivales.

El formato de seis episodios concentra la narración en los conflictos principales. La relación entre Ana y Daniel vuelve a ocupar un lugar central, pero la trama también se expande hacia los problemas de la familia Padín y la aparición de nuevas figuras interesadas en modificar el equilibrio existente.

La primera temporada consiguió una importante repercusión internacional. Según los datos difundidos sobre su estreno, Clanes fue la serie de habla no inglesa más vista en Netflix durante su semana de lanzamiento. Además, alcanzó el número uno en 28 países y entró en el Top 10 de 82 mercados.

Netflix confirmó que Clanes tendrá una tercera y última temporada

La historia no terminará con los seis capítulos de la segunda entrega. Netflix anunció una tercera y última temporada, que cerrará el recorrido de Ana, Daniel y los personajes vinculados con la familia Padín.

La noticia establece un horizonte para la ficción y anticipa que los conflictos presentados hasta ahora tendrán continuidad. La nueva temporada contará nuevamente con Clara Lago, Tamar Novas y Luis Zahera, junto con otros integrantes del reparto, entre ellos Xosé Antonio Touriñán, Melania Cruz, Miguel de Lira y Chechu Salgado.

La dirección estará a cargo de Ángeles Huerta y Javier Rodríguez, mientras que Jorge Guerricaechevarría volverá a trabajar en el guion.

Anuncio oficial de Clanes temporada 3 en Netflix

En pocas palabras

  • Luis Zahera: Se suma a la segunda temporada de la serie española Clanes en Netflix.
  • Trama: Ana y Daniel se encuentran en bandos opuestos, complicando su relación.
  • Novedad: La incorporación de Zahera como El Curilla introduce nuevas tensiones y modifica el equilibrio de poder.
Resumen generado por Thinkindot AI
Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Luis Zahera Netflix Serie
Notas relacionadas
Luis Zahera y José Coronado arrasan en Netflix con esta serie ideal para ver en el fin de semana
Luis Zahera y José Coronado arrasan con la mejor serie para maratonear en el fin de semana en Netflix
Netflix: Luis Zahera y José Coronado arrasan con esta serie ideal para ver en el fin de semana

Últimas Noticias

Más sobre Trends

Más sobre Trends

Te puede interesar