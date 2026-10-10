Netflix: José Coronado y Ricardo Darín arrasan con el estreno de una nueva serie

La obra original se estrenó en el año 2000 y fue escrita y dirigida por Fabián Bielinsky. La película presentó a dos estafadores que, tras conocerse de manera inesperada, comenzaron a trabajar juntos en una operación que parecía demasiado atractiva para dejarla pasar.

Ricardo Darín interpretó a Marcos, un delincuente experimentado, astuto y acostumbrado a desenvolverse en situaciones engañosas. Gastón Pauls dio vida a Juan, un joven que se incorporó a ese mundo y terminó involucrado en una operación mucho más compleja de lo que parecía al principio.

Más de dos décadas después, la producción española recuperará ese punto de partida. La intención será conservar el espíritu de la obra original y trasladar sus conflictos a una sociedad atravesada por dificultades económicas.

Cuál será el personaje de José Coronado en Nueve reinas

La participación de José Coronado será uno de los elementos centrales de la nueva producción. El actor español interpretará a un empresario poderoso, frío y calculador que se convertirá en el objetivo de la estafa que pondrá en marcha la historia.

Su personaje no será simplemente un antagonista que se interponga en el camino de los protagonistas. La descripción de la trama lo presenta como un hombre con recursos económicos, autoridad y capacidad para responder a los movimientos de quienes intenten engañarlo.

Coronado cuenta con una trayectoria vinculada a personajes de fuerte presencia dramática. En esta producción volverá a un registro que le permite interpretar figuras con autoridad, personalidades ambiguas y hombres capaces de ocultar sus verdaderas intenciones detrás de una imagen de seguridad.

La presencia de José Coronado junto a Álvaro Morte y Patrick Criado reunirá a tres intérpretes de distintas generaciones en una producción que combinará intriga criminal, ambición y conflictos personales.

Cómo será la nueva serie de Nueve reinas en Netflix

En el Madrid de 2012, en plena crisis económica, Marcos (Álvaro Morte), un veterano estafador sin escrúpulos, se cruza con Juan (Patrick Criado), un joven arruinado que apenas puede mantener a su familia.

Lo que empieza como una alianza de 24 horas para llevar a cabo pequeños timos acaba convirtiéndose en el golpe de sus vidas: vender como auténticos unos legendarios sellos falsificados, las nueve reinas, a un implacable magnate (Jose Coronado).

Adaptación española de la emblemática película argentina del mismo nombre, la serie convierte a estos dos timadores en el reflejo de un país donde la línea entre víctimas y estafadores es cada vez más borrosa.

Las diferencias entre la película de Ricardo Darín y la adaptación española

La nueva producción tomará como referencia una película ampliamente reconocida, pero no repetirá de manera literal su escenario original. El traslado de Buenos Aires a Madrid implicará una nueva ambientación y una adaptación de los conflictos al contexto español.

En la película de 2000, Ricardo Darín interpretó a Marcos y Gastón Pauls dio vida a Juan. Ambos personajes construyeron una relación marcada por el interés, la desconfianza y la necesidad de aprovechar las oportunidades que aparecían en su camino.

En la serie, esos papeles estarán a cargo de Álvaro Morte y Patrick Criado, respectivamente. Los actores asumirán el desafío de reinterpretar una historia cuyo atractivo depende, en buena medida, de la química entre sus protagonistas y de la incertidumbre que generan sus decisiones.

La nueva versión también introducirá el Madrid de 2012 como escenario de la operación. Ese cambio permitirá situar la historia en otro momento histórico y social, con una crisis económica que influirá directamente en las circunstancias de Juan y en el desarrollo de los acontecimientos.

El magnate interpretado por Coronado ocupará un lugar decisivo en la operación. Su posición económica y su personalidad calculadora lo convertirán en un rival que no podrá ser subestimado.

Cuándo se estrenará Nueve reinas en Netflix

Por el momento, Netflix no anunció una fecha oficial de estreno para Nueve reinas. La información disponible confirma que la producción inició su rodaje en abril de 2026, pero todavía no se comunicó el día en que los episodios estarán disponibles en la plataforma.

El comienzo de la filmación representó el avance formal de un proyecto que reunirá a Álvaro Morte, Patrick Criado y José Coronado en una adaptación española de la película de Fabián Bielinsky.

Para quienes recuerdan la película protagonizada por Ricardo Darín y Gastón Pauls, la adaptación ofrecerá una nueva oportunidad de acercarse a ese universo. Para quienes todavía no conocen la historia, la serie presentará una trama en la que el dinero, la necesidad y la ambición pondrán a prueba la confianza entre sus protagonistas.

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