Arrasa en Netflix: Rodrigo de la Serna brilla con una nueva serie inspirada en hechos reales

El thriller inspirado en hechos reales narra la historia de Aníbal Gordon, un criminal que pasó de realizar robos a participar activamente en los violentos años de la Argentina en la década del 70 y sus relaciones con los distintos grupos de esa época.

La serie tomará como punto de partida una historia basada en hechos reales. Netflix tiene previsto estrenar la producción en noviembre de 2026.

Rodrigo de la Serna encabeza el elenco de Gordon

Uno de los principales atractivos de la producción será la participación de Rodrigo de la Serna, quien interpretará a Aníbal Gordon.

De la Serna cuenta con una trayectoria en cine y televisión que incluye personajes de gran intensidad dramática. En esta oportunidad, su participación estará vinculada con una historia que exige combinar la interpretación de una figura real con la reconstrucción de un contexto histórico determinado.

El elenco también estará integrado por Matías Recalt, Camila Peralta, Fiorella Bottaioli y contará con la participación especial de Matías Mayer.

La serie está basada en la novela "Gordon” de Marcelo Larraquy, producida por Adrián Suar y Diego Andrasnik (Preludio Producciones), y bajo la dirección de Pablo Trapero y Pablo Fendrik.

Cuándo se estrena Gordon en Netflix

El estreno de Gordon está previsto para noviembre de 2026. La producción llegará a Netflix en formato de miniserie, con un total de seis episodios.

Por el momento, la información disponible no precisa el día exacto de lanzamiento ni detalla los horarios de publicación. Tampoco se comunicaron las duraciones individuales de los capítulos.

La propuesta se integrará al catálogo de producciones argentinas de la plataforma y estará centrada en una historia vinculada con uno de los períodos más conflictivos de la historia nacional.

Con Rodrigo de la Serna al frente del elenco, la participación de Matías Recalt, Camila Peralta, Fiorella Bottaioli y Matías Mayer, y la dirección de Pablo Trapero junto con Pablo Fendrik, la serie reunirá a un equipo artístico y técnico dedicado a recrear los acontecimientos que rodearon a Aníbal Gordon.

La producción ejecutiva de Adrián Suar y Diego Andrasnik, a través de Preludio y en alianza con Netflix, completará el equipo responsable del proyecto.

La historia real, el contexto de los años setenta y la combinación de thriller político y drama criminal serán los ejes de una ficción que llegará a la plataforma en noviembre. Los nombres de los personajes secundarios y la fecha exacta del estreno todavía quedan pendientes de confirmación oficial.

Primer vistazo de Gordon en Netflix