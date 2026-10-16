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Tequeños venezolanos caseros: cómo hacerlos en simples pasos y que queden irresistibles

Con una masa dorada y crocante y un relleno de queso fundido, esta receta lleva ingredientes sencillos y permite preparar 15 unidades ideales para compartir.

Los tequeños venezolanos se preparan con bastones de queso envueltos en masa y fritos hasta que quedan dorados y crocantes.

Los tequeños venezolanos se preparan con bastones de queso envueltos en masa y fritos hasta que quedan dorados y crocantes.

Los tequeños venezolanos combinan una masa dorada y crocante con un relleno de queso fundido. Se preparan envolviendo bastones de queso en tiras de masa casera que luego se fríen hasta que quedan doradas. Con ingredientes sencillos y siguiendo unos pocos pasos, se pueden hacer 15 unidades en casa.

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Ingredientes para los tequeños venezolanos

  • 250 g de harina para todo uso

  • 50 g de manteca sin sal

  • 1 huevo grande

  • 100 ml de leche

  • 5 g de sal (1 cucharadita rasa)

  • 5 g de azúcar (1 cucharadita rasa)

  • 5 g de polvo de hornear (1 cucharadita colmada)

  • 300 g de queso llanero u otro queso semiduro

  • Agua, cantidad necesaria para pincelar la masa

  • Aceite vegetal abundante para freír

Cómo hacer tequeños venezolanos paso a paso

(La receta corresponde al canal de cocina en YouTube "Food and Glory")

1. Preparar la masa: colocar la harina en un recipiente amplio y agregar la manteca. Mezclar con la yema de los dedos hasta obtener una textura arenosa, similar a la de las migas finas.

2. Incorporar los ingredientes secos: añadir la sal, el azúcar y el polvo de hornear. Integrar todo con un tenedor.

3. Agregar los líquidos: en un recipiente aparte, batir el huevo con la leche. Hacer un hueco en el centro de la harina y verter la mezcla.

4. Amasar: integrar los ingredientes con un tenedor, desde el centro hacia afuera. Pasar la preparación a una superficie de trabajo enharinada y amasar de manera firme y continua durante 10 minutos, hasta conseguir una masa lisa y homogénea. Formar una bola.

5. Dejar reposar: cubrir la masa con film plástico y llevarla a la heladera durante 40 minutos.

6. Cortar el queso: mientras la masa reposa, cortar el queso en bastones uniformes de 7 cm de largo por 1,5 cm de ancho.

7. Estirar la masa: una vez transcurrido el tiempo de reposo, colocar la masa sobre la mesa y estirarla con un palo de amasar hasta formar un cuadrado de aproximadamente 35 x 35 cm y unos 2 mm de grosor. Emparejar los bordes con un cuchillo afilado.

8. Cortar las tiras: dividir la masa en tiras longitudinales de un poco más de 2 cm de ancho. Mantener cubierta con film la masa que no se esté utilizando para evitar que se reseque y pierda elasticidad.

9. Armar los tequeños: tomar una tira, estirarla suavemente hacia los costados y pincelarla con un poco de agua para facilitar la adherencia. Colocar un bastón de queso en un extremo, cubrir primero la punta y enrollar la tira en espiral alrededor del queso hasta cubrirlo por completo. Cerrar bien los extremos y la parte inferior para evitar que el relleno se escape durante la fritura. Hacer rodar suavemente cada unidad sobre la mesa para compactar la masa. Mantener los tequeños cubiertos con un paño limpio o plástico hasta cocinarlos.

10. Freír y escurrir: calentar abundante aceite en una sartén o cacerola profunda. Freír los tequeños hasta que estén dorados de manera uniforme. Retirarlos y colocarlos sobre papel absorbente para eliminar el exceso de aceite antes de servir.

Qué queso usar para los tequeños

El queso llanero es el tradicional para esta preparación, por su textura compacta y su sabor salado. Si no se consigue, se puede reemplazar por un queso semiduro, como gouda, provolone, manchego tierno o emmental.

No se recomienda el uso de quesos como el feta o el quartirolo lombardo, ya que su textura no ofrece las mismas características al fundirse. La elección del queso influye tanto en el sabor como en el resultado final.

Consejos para que los tequeños queden bien cerrados

Los bastones de queso pueden medir entre 5 y 8 cm de largo. Para lograr una buena cobertura, la tira de masa debe tener una longitud aproximada de cinco veces la del bastón. Así se puede envolver el relleno por completo y reducir el riesgo de que el queso se escape durante la cocción.

Los tequeños se disfrutan mejor recién hechos. Se pueden acompañar con mostaza y miel o salsa de ají dulce, entre otras preparaciones.

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