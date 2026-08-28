Medialunas de manteca: la receta de la abuela para que salgan irresistibles

200 g de manteca

Para el almíbar

150 ml de agua

150 g de azúcar

Piel de naranja, a gusto

Para la doradura

1 huevo

2 cucharadas de leche

1 pizca de azúcar

1 pizca de sal

Cómo preparar la masa de las medialunas de manteca

(La receta corresponde al canal de YouTube "Cuk-it!")

Colocar en un bowl la harina, la sal, el azúcar y la ralladura de naranja. Mezclar para integrar.

Agregar la levadura seca, la leche fría, la miel y la esencia de vainilla. Mezclar hasta incorporar todos los ingredientes.

Pasar la preparación a la mesa de trabajo y amasar hasta obtener un bollo liso y parejo.

Colocar la masa nuevamente en un bowl, cubrirla y llevarla a la heladera durante 30 minutos.

La ralladura de naranja es opcional y aporta un sabor particular a la masa, aunque no forma parte de la preparación tradicional de las medialunas.

Es importante mantener la masa fría durante todo el proceso para evitar que fermente antes de tiempo y, especialmente, para impedir que la manteca se funda y se escape durante el hojaldrado.

Cómo preparar el empaste con manteca

Colocar un film plástico sobre la mesa de trabajo y disponer la manteca en el centro, formando un rectángulo. Cubrirla con otro tramo de film y dejar suficiente espacio alrededor.

Para facilitar el procedimiento, la manteca puede dividirse en dos porciones de 100 g cada una.

Con un palo de amasar, aplastar y estirar la manteca hasta obtener un espesor de aproximadamente 5 milímetros, procurando mantener una forma rectangular.

Si los bordes quedan redondeados, abrir el film, plegarlos hacia adentro, volver a cubrir y continuar estirando hasta conseguir un rectángulo prolijo.

Una vez alcanzado el espesor indicado, sellar bien los bordes del film y llevar la manteca a la heladera durante 30 minutos.

En caso de utilizar una manteca con un contenido elevado de agua, puede ser necesario incorporar una pequeña cantidad de harina al empaste para absorber y compensar ese líquido adicional.

Cómo hacer el hojaldre de las medialunas de manteca

Retirar la masa de la heladera, espolvorear harina sobre la mesa de trabajo y estirarla hasta formar un rectángulo de aproximadamente 1 cm de espesor.

Retirar también el empaste y colocarlo sobre uno de los extremos de la masa, cubriendo solamente la mitad.

Plegar la masa por la mitad para cubrir completamente el bloque de manteca y presionar suavemente los bordes para unirlos.

Espolvorear un poco de harina sobre la mesa y estirar nuevamente la masa hasta obtener un rectángulo de aproximadamente 1 cm de espesor.

Estirar la masa siempre a lo largo, con los extremos abiertos orientados hacia quien realiza la preparación.

Realizar una vuelta simple: plegar un extremo hacia el centro y luego llevar el otro extremo por encima.

Estirar apenas la masa con el palo para reducir su espesor.

Colocar la masa sobre una fuente, cubrirla con una bolsa o plástico y llevarla a la heladera durante 30 minutos.

Repetir el procedimiento de estirado, pliegues y reposo en frío dos veces más.

El proceso debe realizarse al menos tres veces para conseguir las distintas capas características del hojaldre. El frío, además, evita que la manteca se funda y se escape.

Si la masa ofrece demasiada resistencia durante el estirado, no debe forzarse. En ese caso, conviene llevarla nuevamente a la heladera durante 10 a 20 minutos para que se relaje. De esta manera se evita desgarrarla y provocar que la manteca se escape.

Cómo cortar y formar las medialunas

Retirar la masa de la heladera y estirarla en ambas direcciones hasta obtener aproximadamente 24 cm de ancho, 70 cm de largo y 1 cm de espesor.

Con un cuchillo afilado, cortar los bordes laterales para obtener una masa rectangular y prolija.

Cortar la masa a lo largo para obtener dos tiras de aproximadamente 70 x 10 cm.

Si es necesario, retirar el primer borde irregular y comenzar a cortar triángulos de aproximadamente 6 cm de ancho.

A medida que se cortan, colocar los triángulos sobre una fuente. Pueden quedar superpuestos, ya que todavía no se realizará el formado definitivo.

Cubrir la fuente y llevarla nuevamente a la heladera durante 30 minutos.

Retirar los triángulos del frío. Tomar la base de cada uno con ambas manos y estirar suavemente hacia los costados.

Sujetar la base con una mano y estirar con cuidado la punta hacia abajo.

Comenzar a enrollar desde la base del triángulo, estirando ligeramente la punta mientras se forma el rollo.

Una vez realizados todos los rollos, disponerlos sobre una fuente para horno.

Para darles la forma clásica, tomar cada rollo desde las puntas, estirar apenas y colocarlo sobre la fuente.

Una vez apoyado, curvar las puntas hacia adelante para formar la medialuna y presionarlas contra la fuente para que queden adheridas.

La punta central debe quedar hacia abajo, en contacto con la fuente.

Repetir el procedimiento con el resto, dejando una pequeña separación entre cada pieza.

Durante la fermentación y el horneado aumentarán de tamaño, por lo que terminarán prácticamente en contacto entre sí.

Cubrir la fuente con una bolsa o plástico y llevarla a la heladera durante aproximadamente 12 horas.

Este reposo prolongado permite una fermentación lenta sin riesgo de que la manteca se funda. Si se opta por realizar la fermentación a temperatura ambiente, debe procurarse que el ambiente esté por debajo de los 25 °C.

Al día siguiente, retirar las medialunas de la heladera y dejarlas a temperatura ambiente.

Las medialunas deberían haber aumentado aproximadamente al doble de su tamaño. Si todavía no alcanzaron ese volumen, dejarlas alrededor de 1 hora más a temperatura ambiente para completar la fermentación.

Cómo preparar el almíbar

Colocar en una olla 150 ml de agua, 150 g de azúcar y piel de naranja.

Llevar a fuego medio hasta que la preparación hierva.

Una vez que llegue al hervor, cocinar durante 5 minutos.

Retirar del fuego y reservar. El almíbar debe quedar fluido.

Cómo preparar la doradura y hornear

En un bowl, mezclar el huevo, la leche, el azúcar y la sal.

Pincelar las medialunas con la doradura hasta cubrir toda la superficie.

Llevar a un horno precalentado a 210 °C y cocinar durante aproximadamente 20 minutos, o hasta que estén bien doradas.

Una vez retiradas del horno y mientras todavía estén calientes, pincelar abundantemente con el almíbar.

Las medialunas de manteca caseras ya estarán listas para servir. Pueden consumirse tibias o dejarse enfriar por completo.

Se conservan hasta 3 días a temperatura ambiente y también pueden congelarse durante varios meses.