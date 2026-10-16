Pan turco casero: la receta irresistible para lograr una corteza bien crocante y una miga súper tierna

(La receta corresponde al canal de YouTube "La Rusa Cocina")

1. Preparar la mezcla de levadura. En un recipiente amplio, colocar el agua y la leche tibias. Incorporar la levadura seca y el azúcar, y mezclar con una espátula hasta que los ingredientes se disuelvan.

2. Incorporar la harina y la sal. Agregar la harina y la sal. Integrar con la espátula hasta que la preparación comience a tomar consistencia.

3. Amasar. Cuando la masa resulte difícil de trabajar con la espátula, añadir el aceite. Unir con las manos hasta formar un bollo y llevarlo a la mesada. Amasar durante 3 a 4 minutos, hasta conseguir una masa lisa, suave y fácil de manipular.

4. Dejar leudar la masa. Colocar el bollo en un recipiente y cubrirlo con una tapa, papel film o una bolsa plástica. En los días fríos, se puede sumar un repasador para conservar mejor la temperatura. Dejar reposar en un lugar templado, sin corrientes de aire, durante aproximadamente una hora o hasta que duplique su volumen.

5. Preparar la salsa. Mientras la masa leuda, mezclar en un recipiente pequeño la harina, el agua a temperatura ambiente y el aceite. Revolver hasta obtener una preparación homogénea y reservar.

6. Dividir y formar los bollitos. Una vez que la masa haya duplicado su tamaño, desgasificarla suavemente sobre la mesada. Dividirla en cuatro partes iguales y cortar cada una en tres porciones, hasta obtener 12 bollitos. Hacerlos rodar suavemente sobre la superficie de trabajo para darles forma de esfera.

7. Untar y enrollar los panes. Aplanar cada bollito con la yema de los dedos y untar la superficie con una porción de la mezcla de harina, agua y aceite. Plegar la masa hacia adentro y enrollarla. Pellizcar firmemente las puntas y toda la unión longitudinal para sellarla. Hacer rodar el pan suavemente sobre la mesada para afianzar su forma cilíndrica. Repetir el procedimiento con las 12 piezas.

8. Realizar el segundo leudado. Acomodar los panes en una asadera grande cubierta con papel manteca, con la unión hacia abajo y suficiente espacio entre cada unidad. Cubrir la bandeja y dejar reposar en un ambiente cálido durante aproximadamente una hora, o hasta que los panes dupliquen su tamaño.

9. Hacer los cortes y espolvorear harina. Antes de llevarlos al horno, realizar cortes limpios en la parte superior de cada pan con una cuchilla muy afilada. Después, espolvorear una capa ligera de harina sobre la superficie.

10. Hornear con vapor. Precalentar el horno a 190 °C. Colocar una bandeja profunda con abundante agua caliente en la base del horno para generar vapor durante la cocción. Introducir la asadera con los panes y hornear durante unos 30 minutos, hasta que estén dorados de manera uniforme.