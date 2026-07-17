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Tortas fritas caseras y crocantes: la receta ideal para disfrutar en los días de lluvia

Con pocos ingredientes y un sencillo paso a paso, esta receta permite preparar una versión casera con una textura crocante por fuera y tierna por dentro

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Con pocos ingredientes y una preparación sencilla

Con pocos ingredientes y una preparación sencilla, las tortas fritas se mantienen como una de las recetas más tradicionales de la cocina argentina.

Las tortas fritas son uno de los clásicos de la gastronomía argentina. Aunque pueden prepararse en cualquier época del año, existe una tradición muy arraigada que las convierte en protagonistas cada vez que llueve. Acompañadas con un mate caliente, son una opción ideal para compartir en familia o con amigos.

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Si bien la receta es sencilla, hay un detalle que marca la diferencia: preparar una salmuera caliente antes de mezclar los ingredientes. Este truco ayuda a distribuir mejor la sal en la masa y aporta un sabor más equilibrado.

Qué ingredientes se necesitan para las tortas fritas

  • 1 kilo de harina 0000 (también puede utilizarse harina 000).
  • 1 cucharada generosa de grasa vacuna para la masa.
  • 600 ml de agua caliente.
  • 25 gramos de sal gruesa (1 cucharada).
  • Entre 750 gramos y 1 kilo de grasa vacuna para freír.

Cómo hacer tortas fritas paso a paso

(La receta corresponde al cocinero Edgardo Ríos, conocido como "Mambrunense", en redes sociales)

  • Preparar la grasa (opcional). Si se utiliza grasa vacuna casera, cortarla en trozos pequeños y cocinarla en una cacerola a fuego fuerte durante unos 20 minutos, sin agregar agua. Luego colarla para separar la grasa líquida de los chicharrones.
  • Hacer la salmuera. Disolver los 25 gramos de sal gruesa en los 600 ml de agua caliente. Este es uno de los secretos de la receta para que las tortas fritas tengan un sabor más intenso.
  • Preparar la masa. Colocar la harina en un recipiente, agregar la cucharada de grasa vacuna e incorporar la salmuera caliente. Mezclar y amasar hasta obtener un bollo. Si la masa queda un poco pegajosa, espolvorear apenas las manos con harina para terminar de trabajarla.
  • Dejar reposar. Cubrir la masa y dejarla descansar durante 30 minutos para que tome mejor textura.
  • Formar las tortas fritas. Dividir la masa en bollitos y estirarlos con un palo de amasar o con la yema de los dedos, dejando algunas partes más finas y otras más gruesas. Hacer un agujero en el centro o un par de cortes para favorecer una cocción pareja.
  • Freír. Calentar entre 750 gramos y 1 kilo de grasa vacuna en una olla y freír las tortas fritas durante 1 o 2 minutos de cada lado, hasta que estén bien doradas.
  • Servir. Escurrirlas y disfrutarlas solas, espolvoreadas con azúcar o acompañadas con dulce de leche.

Por qué las tortas fritas se comen cuando llueve

Aunque no existe una explicación definitiva sobre el origen de esta costumbre, las tortas fritas se convirtieron en un símbolo de los días de lluvia en Argentina. La combinación de una preparación casera, económica y fácil de hacer con un mate caliente dio lugar a una tradición que se mantiene vigente desde hace generaciones.

Además de ser una receta rendidora y con ingredientes básicos, su aroma durante la fritura convierte cualquier tarde lluviosa en el momento ideal para disfrutar de este clásico de la cocina argentina.

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