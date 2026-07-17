Tortas fritas caseras y crocantes: la receta ideal para disfrutar en los días de lluvia

Preparar la grasa (opcional). Si se utiliza grasa vacuna casera, cortarla en trozos pequeños y cocinarla en una cacerola a fuego fuerte durante unos 20 minutos, sin agregar agua. Luego colarla para separar la grasa líquida de los chicharrones.

Hacer la salmuera. Disolver los 25 gramos de sal gruesa en los 600 ml de agua caliente. Este es uno de los secretos de la receta para que las tortas fritas tengan un sabor más intenso.

Preparar la masa. Colocar la harina en un recipiente, agregar la cucharada de grasa vacuna e incorporar la salmuera caliente. Mezclar y amasar hasta obtener un bollo. Si la masa queda un poco pegajosa, espolvorear apenas las manos con harina para terminar de trabajarla.

Dejar reposar. Cubrir la masa y dejarla descansar durante 30 minutos para que tome mejor textura.

Formar las tortas fritas. Dividir la masa en bollitos y estirarlos con un palo de amasar o con la yema de los dedos, dejando algunas partes más finas y otras más gruesas. Hacer un agujero en el centro o un par de cortes para favorecer una cocción pareja.

Freír. Calentar entre 750 gramos y 1 kilo de grasa vacuna en una olla y freír las tortas fritas durante 1 o 2 minutos de cada lado, hasta que estén bien doradas.

Servir. Escurrirlas y disfrutarlas solas, espolvoreadas con azúcar o acompañadas con dulce de leche.

Por qué las tortas fritas se comen cuando llueve

Aunque no existe una explicación definitiva sobre el origen de esta costumbre, las tortas fritas se convirtieron en un símbolo de los días de lluvia en Argentina. La combinación de una preparación casera, económica y fácil de hacer con un mate caliente dio lugar a una tradición que se mantiene vigente desde hace generaciones.