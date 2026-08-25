Aeroparque, cerrado por tres días: qué pasará con los vuelos y cuándo volverá a operar

Qué obras se realizarán en Aeroparque

Los trabajos estarán concentrados principalmente en tareas de bacheo y balizamiento de la pista, en un contexto de crecimiento sostenido de la actividad aérea en la terminal porteña.

Actualmente, Aeroparque registra picos de hasta 440 vuelos diarios, mientras que las perspectivas del sector apuntan a una mayor expansión de las operaciones.

El cierre forma parte de un plan de modernización más amplio impulsado por Aeropuertos Argentina, que contempla una inversión de USD 85 millones para mejorar distintos sectores de la terminal.

Entre las obras previstas se encuentra la ampliación de la Plataforma Norte, del Punto de Inspección y Registro (PIR) doméstico y del sector destinado al check-in. También se realizarán trabajos sobre las vialidades correspondientes a los arribos internacionales.

Más tecnología y nuevos espacios para los pasajeros

El proyecto también contempla cambios destinados a agilizar los trámites dentro del aeropuerto. Según el plan, se ampliarán las zonas de preembarque nacional y se incorporará tecnología que permitiría reducir hasta un 26% el tiempo destinado al check-in y un 33% el correspondiente al PIR.

Además, está prevista la construcción de una nueva sala VIP, la incorporación de locales comerciales y una renovación de la propuesta gastronómica.

También se ampliarán los servicios del espacio “Amo Viajar”, destinado a brindar asistencia especializada a pasajeros que puedan requerir atención particular, entre ellos adultos mayores y mujeres en período de lactancia.

Aeroparque tuvo un récord de pasajeros en 2025

Las obras llegan después de un año de fuerte actividad en la terminal porteña. Durante 2025, Aeroparque registró 17.812.311 pasajeros, de los cuales 5.265.159 correspondieron a vuelos internacionales y 12.547.152 a operaciones de cabotaje.

En los primeros tres meses de este año, el aeropuerto alcanzó los 5.898.525 pasajeros y registró un promedio de 409 vuelos diarios.

El crecimiento de la actividad aérea es uno de los motivos por los que las autoridades consideran necesario avanzar con las obras de infraestructura y mantenimiento.

Ezeiza también tendrá obras y restricciones de vuelos

El cierre temporal de Aeroparque no será la única intervención importante prevista en los principales aeropuertos del Área Metropolitana.

Entre el 25 de octubre y el 11 de noviembre, Ezeiza también tendrá un esquema de operaciones restringidas debido a un nuevo plan de modernización, que contempla una inversión superior a USD 100 millones.

Las aerolíneas ya trabajan sobre sus cronogramas para ese período y deberán realizar modificaciones en algunos servicios, con vuelos que serán cancelados y otros que tendrán cambios de horario.

Las obras en ambas terminales se desarrollan en un escenario de crecimiento del turismo internacional y de aumento de la demanda aérea, especialmente por parte de viajeros provenientes de Europa, Estados Unidos y Asia.