Por qué cierra Aeroparque y qué pasa con los vuelos durante ese período

El cierre quedará formalizado mediante un NOTAM. (Foto: archivo)

La elección de las fechas también buscó reducir el impacto sobre los pasajeros. La ventana seleccionada concentra una menor cantidad de operaciones que otros períodos y presenta mejores condiciones para ejecutar los trabajos previstos.

Los prestadores de servicios terrestres y de handling también reorganizarán sus operaciones para afrontar el fuerte incremento de pasajeros y aeronaves que recibirá Ezeiza. Por este motivo, quienes tengan un vuelo previsto entre el 25 y el 27 de agosto deberán verificar con anticipación la información proporcionada por su aerolínea, especialmente el aeropuerto de salida o llegada y los horarios actualizados.

Ezeiza tendrá casi el doble de vuelos

El traslado provocará un cambio significativo en la actividad del Aeropuerto Internacional de Ezeiza. En un período equivalente, la terminal registra habitualmente alrededor de 530 movimientos entre despegues y aterrizajes. Durante el cierre de Aeroparque, esa cifra trepará hasta aproximadamente 940 operaciones. Esto representa un incremento cercano al 80% respecto de la actividad habitual.

Aeroparque, en tanto, mantendrá operaciones durante las primeras horas del martes 25, antes del cierre. La actividad se retomará progresivamente desde las 16 del jueves 27 de agosto. Entre ambos períodos, se estiman aproximadamente 180 movimientos en la terminal porteña.

Por qué cerrará Aeroparque durante tres días

La interrupción temporal permitirá realizar tareas de mantenimiento preventivo sobre la pista principal, consideradas necesarias para garantizar la seguridad operacional frente al crecimiento sostenido de vuelos y pasajeros. Los trabajos forman parte de un plan integral de modernización que supera los US$ 85 millones e incluye diferentes intervenciones en la terminal.

La primera etapa contempló la ampliación de la Plataforma Norte para aumentar la capacidad de estacionamiento de aeronaves, mejoras en el Punto de Inspección y Registro (PIR) doméstico, la expansión del hall de check-in y modificaciones en las vialidades correspondientes a Arribos Internacionales.

Los pasajeros deberán prestar especial atención al aeropuerto indicado en sus reservas. (Foto: archivo)

La segunda fase estará concentrada en la ampliación de las áreas de preembarque nacional y la incorporación de nuevas tecnologías destinadas a agilizar el paso de los pasajeros por la terminal. Según las proyecciones del proyecto, las mejoras podrían permitir una reducción de hasta el 26% en los tiempos de check-in y del 33% en los controles del PIR.

Las nuevas obras y servicios que tendrá Aeroparque

El plan también contempla la construcción de una nueva sala VIP, la ampliación de la superficie comercial y la incorporación de nuevas alternativas gastronómicas. Entre las novedades previstas se encuentran Bis Café, de la mano del chef Gonzalo Aramburu, y un nuevo local de Outback Steakhouse en el sector de preembarque nacional.

Además, está prevista una ampliación de los servicios del espacio “Amo Viajar”, con sectores reservados y asistencia especializada para pasajeros que necesiten acompañamiento adicional, como adultos mayores, mujeres en período de lactancia y personas con requerimientos médicos específicos.

El programa fue diseñado en coordinación con el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA) y busca adaptar la infraestructura de Aeroparque al crecimiento de la demanda.

Qué deben hacer los pasajeros que tengan vuelos esos días

Los pasajeros con vuelos previstos entre las 9 del 25 de agosto y las 16 del 27 de agosto deberán comprobar la información de su reserva antes de dirigirse al aeropuerto. Durante ese período, los servicios que normalmente despegan o aterrizan en Aeroparque serán trasladados a Ezeiza.

También será importante contemplar los tiempos adicionales necesarios para llegar al Aeropuerto Internacional de Ezeiza y revisar posibles modificaciones de horarios comunicadas por cada aerolínea.