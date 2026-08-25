Un fuerte tornado con vientos de 200 km por hora devastó un pueblo y dejó 41 heridos

Las autoridades mantienen las tareas de evaluación de los daños y asistencia a los vecinos afectados. Mientras continúan los trabajos de los equipos de emergencia, las autoridades siguen monitoreando la evolución de las tormentas en la región.

Un fenómeno meteorológico de gran intensidad azotó Francia

El fenómeno se registró alrededor de las 17.20 y atravesó buena parte de esta pequeña localidad de unos 1.000 habitantes. Hubo viviendas severamente dañadas y calles cubiertas de escombros.

El tornado arrancó techos, derribó árboles y postes y provocó daños en cientos de viviendas. Algunas construcciones quedaron parcialmente destruidas y varias familias tuvieron que ser asistidas debido a los destrozos.

Casas destruídas y 41 heridos en un fuerte tornado en el sur de Francia. (Foto: Reuters)

Una tormenta que afectó especialmente al sur de Francia

El tornado se produjo durante una jornada de fuertes tormentas que afectaron amplias zonas del sur y suroeste de Francia. Météo-France había colocado a numerosos departamentos bajo vigilancia debido al riesgo de tormentas violentas, con fuertes ráfagas, lluvias intensas y posibles fenómenos giratorios.

En la zona se registraron ráfagas de hasta 120 kilómetros por hora, aunque esa medición corresponde a una estación meteorológica y no necesariamente representa la velocidad máxima alcanzada dentro del tornado.

El fenómeno volvió a poner en evidencia la vulnerabilidad de algunas localidades del sur francés frente a episodios meteorológicos extremos, en una jornada en la que las tormentas también generaron complicaciones en otras regiones del país.