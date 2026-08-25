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Un fuerte tornado con vientos de 200 km por hora devastó un pueblo y dejó 41 heridos

Una sucesión de tormentas severas dejó escenas poco habituales en distintos puntos de Europa. En el sur de Francia, un tornado atravesó la localidad de Pomas, en el departamento de Aude, y provocó daños en unas 300 viviendas.

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Un fuerte tornado con vientos de 200 km por hora devastó un pueblo y dejó 41 heridos
Un tornado con vientos supierores a los 200 km/h dejó 41 heridos en Francia. (Foto: Reuters)

Un tornado con vientos supierores a los 200 km/h dejó 41 heridos en Francia. (Foto: Reuters)
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Más de 120 bomberos fueron movilizados para asistir a los afectados y revisar los edificios dañados. Los equipos de emergencia trabajaron especialmente en las plantas bajas de algunas construcciones, ante el riesgo de derrumbes.

El tornado se produjo durante una jornada marcada por una intensa actividad tormentosa que afectó a amplias zonas del sur y oeste de Francia. Las condiciones meteorológicas también provocaron cortes de rutas y vías ferroviarias y complicaciones en el transporte aéreo.

Los aeropuertos de Burdeos, Toulouse, Marsella y Niza registraron alteraciones, mientras que también hubo inconvenientes en París en el centro norte de Francia. Además, varios servicios ferroviarios fueron interrumpidos por los efectos del temporal.

Las autoridades mantienen las tareas de evaluación de los daños y asistencia a los vecinos afectados. Mientras continúan los trabajos de los equipos de emergencia, las autoridades siguen monitoreando la evolución de las tormentas en la región.

Un fenómeno meteorológico de gran intensidad azotó Francia

El fenómeno se registró alrededor de las 17.20 y atravesó buena parte de esta pequeña localidad de unos 1.000 habitantes. Hubo viviendas severamente dañadas y calles cubiertas de escombros.

El tornado arrancó techos, derribó árboles y postes y provocó daños en cientos de viviendas. Algunas construcciones quedaron parcialmente destruidas y varias familias tuvieron que ser asistidas debido a los destrozos.

Casas destruídas y 41 heridos en un fuerte tornado en el sur de Francia. (Foto: Reuters)

Casas destruídas y 41 heridos en un fuerte tornado en el sur de Francia. (Foto: Reuters)

Una tormenta que afectó especialmente al sur de Francia

El tornado se produjo durante una jornada de fuertes tormentas que afectaron amplias zonas del sur y suroeste de Francia. Météo-France había colocado a numerosos departamentos bajo vigilancia debido al riesgo de tormentas violentas, con fuertes ráfagas, lluvias intensas y posibles fenómenos giratorios.

En la zona se registraron ráfagas de hasta 120 kilómetros por hora, aunque esa medición corresponde a una estación meteorológica y no necesariamente representa la velocidad máxima alcanzada dentro del tornado.

El fenómeno volvió a poner en evidencia la vulnerabilidad de algunas localidades del sur francés frente a episodios meteorológicos extremos, en una jornada en la que las tormentas también generaron complicaciones en otras regiones del país.

En pocas palabras

  • Tornado en Francia: Un violento tornado afectó Pomas, con 41 heridos y 300 viviendas dañadas.
  • Tormentas generalizadas: El fenómeno ocurrió en medio de un frente de tormentas que causó cortes de rutas y del transporte aéreo.
  • Operativo de emergencia: Más de 120 bomberos trabajan en la asistencia a los afectados y la revisión de edificios.
Resumen generado por Thinkindot AI
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