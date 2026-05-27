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Una persona fallecida en Aeroparque: el misterioso episodio que ocurrió en un área prohibida para pasajeros

El hecho se produjo en un sector técnico al que no tienen acceso los pasajeros y dejó una persona fallecida y otra fuera de peligro.

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El episodio ocurrió en una zona técnica ubicada cerca del control de seguridad del primer piso. (Foto: archivo).

El episodio ocurrió en una zona técnica ubicada cerca del control de seguridad del primer piso. (Foto: archivo).

Un grave episodio ocurrió este miércoles en el Aeroparque Jorge Newbery y terminó con una persona muerta y otra fuera de peligro. El hecho se produjo en un sector técnico ubicado en el primer piso de la terminal aérea.

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Fuentes del caso señalaron que el incidente ocurrió cerca del área de control, en un espacio al que no acceden los pasajeros y que está reservado únicamente para personal autorizado. Por el momento, las circunstancias del hecho son materia de investigación.

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El &aacute;rea donde ocurri&oacute; el hecho es de acceso restringido y solo puede ingresar personal autorizado. (Foto: archivo).

El área donde ocurrió el hecho es de acceso restringido y solo puede ingresar personal autorizado. (Foto: archivo).

Según trascendió, una de las personas involucradas falleció en el lugar, mientras que la otra recibió asistencia y se encuentra fuera de peligro.

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