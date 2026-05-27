Una persona fallecida en Aeroparque: el misterioso episodio que ocurrió en un área prohibida para pasajeros

Un grave episodio ocurrió este miércoles en el Aeroparque Jorge Newbery y terminó con una persona muerta y otra fuera de peligro. El hecho se produjo en un sector técnico ubicado en el primer piso de la terminal aérea.
El hecho se produjo en un sector técnico al que no tienen acceso los pasajeros y dejó una persona fallecida y otra fuera de peligro.
El episodio ocurrió en una zona técnica ubicada cerca del control de seguridad del primer piso. (Foto: archivo).
Un grave episodio ocurrió este miércoles en el Aeroparque Jorge Newbery y terminó con una persona muerta y otra fuera de peligro. El hecho se produjo en un sector técnico ubicado en el primer piso de la terminal aérea.
Fuentes del caso señalaron que el incidente ocurrió cerca del área de control, en un espacio al que no acceden los pasajeros y que está reservado únicamente para personal autorizado. Por el momento, las circunstancias del hecho son materia de investigación.
Según trascendió, una de las personas involucradas falleció en el lugar, mientras que la otra recibió asistencia y se encuentra fuera de peligro.
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